WeFi Technology Group , ein weltweit führender Fintech-Innovator, freut sich, die Beförderung von Nela Mullaj zum COO für die Regionen EMEA und APJ bekannt zu geben. In dieser neuen Position wird Mullaj die Verantwortung für den operativen Betrieb übernehmen sowie strategische Initiativen in diesen dynamischen Märkten vorantreiben.

Nach mehr als 20 Jahren im Finanzsektor verfügt Nela Mullaj über weitreichende Erfahrung und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Führung und Innovation.

Nela Mullaj, Chief Operating Officer, EMEA APJ at WeFi Technology Group

"Ich bin begeistert, in diese Position zu treten", sagt Mullaj. "Ich hoffe, dass mein tiefgehendes Verständnis der Finanzlandschaft, kombiniert mit einer klaren strategischen Vision, maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Präsenz weiter auszubauen und unseren Kunden in der EMEA- und APJ-Region wegweisende Lösungen zu bieten Lösungen, die ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen und starke Partnerschaften fördern."

In ihrer Funktion als COO wird Mullaj die Verantwortung für den operativen Betrieb übernehmen, Geschäftsprozesse optimieren und KPIs entwickeln, um Effizienz und Wachstum voranzutreiben. Zudem wird sie eine entscheidende Rolle bei der Skalierung des operativen Betriebs spielen, um der steigenden Nachfrage nach den innovativen Finanzlösungen von WeFi gerecht zu werden, insbesondere im Kontext des schnellen Wachstums KI-gesteuerter Projekte.

"Unternehmen, die aus dem transformativen Potenzial künstlicher Intelligenz Nutzen ziehen möchten, benötigen für solch groß angelegte Vorhaben flexible Finanzlösungen", erklärt Mullaj. "WeFi hilft, diese Lücke zu schließen. Durch die Bereitstellung wesentlicher Kreditlinien und Zahlungsbedingungen versetzen wir diese Unternehmen in die Lage, sich einen Platz am KI-Tisch zu sichern und Innovationen voranzutreiben."

Es ist genau diese "Brückenschlag"-Mentalität, die WeFi dazu bewegt, die opportune und komplexe Landschaft in der EMEA- und APJ-Region anzugehen, zumal es sich um Märkte handelt, in denen ein One-Size-Fits-All-Ansatz schlichtweg nicht umsetzbar ist.

Mullaj hebt hervor: "Jede Region weist einzigartige Herausforderungen auf, die durch unterschiedliche Bankensysteme, Steuergesetze, regulatorische Rahmenbedingungen, sprachliche Nuancen und spezifische Geschäftspraktiken geprägt sind. Nachdem wir ein Produkt in einem Markt erfolgreich entwickelt haben, nutzen wir das zugrunde liegende Konzept und die bestehenden Beziehungen, um die Expansion in weitere Märkte zu erleichtern. Unsere Stärke liegt darin, uns in der komplexen Struktur dieser dynamischen Regionen zurechtzufinden", sagt sie.

"Ich bin äußerst stolz, Teil der WeFi-Familie zu sein und meinen Beitrag zu diesem außergewöhnlichen Team zu leisten, das mit gemeinschaftlichem Einsatz und einer gemeinsamen Vision über sich hinauswächst, um herausragende Ergebnisse zu erzielen", folgert sie.

