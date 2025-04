Die Erlöse werden für Investitionskosten zweier laufender Projekte auf den Schiffen Geoquip Silvretta und Geoquip Elena sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet

Geoquip Marine (Geoquip), ein weltweit führender Anbieter geotechnischer Lösungen für den Offshore-Energiesektor und Portfoliounternehmen von Njord Partners, gibt den Abschluss einer Anleiheemission in Höhe von 100 Millionen Euro bekannt. Die Anleiheemission trägt wesentlich zur Verbesserung der Liquiditätslage und zur Unterstützung des Wachstumskurses des Unternehmens bei. Ferner gilt sie als bedeutender Schritt im Reifeprozess und in der kontinuierlichen Entwicklung des Unternehmens.

Die Anleihe wurde nach einer erfolgreichen Roadshow für Investoren platziert und dient der Förderung wichtiger strategischer Initiativen. Die Erlöse werden unmittelbar für die Rückzahlung bestehender Schulden und für die Finanzierung von zwei Transformationsprojekten verwendet:

Geoquip Silvretta: Wie im Dezember angekündigt, befindet sich die Geoquip Silvretta derzeit in einer norwegischen Werft, um eine hochmoderne Plattform für geotechnische Services für den Offshore-Energiesektor zu bauen. Das Schiff wird planmäßig in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in Betrieb genommen.

Geoquip Elena: Das Unternehmen trifft Vorbereitungen, noch in diesem Jahr eine Bohranlage auf der Geoquip Elena zu installieren, um ihre Kapazitäten optimal zu nutzen. Die Umstellung vom derzeitigen Charterstatus ermöglicht die volle Ausschöpfung ihres Potenzials ab 2026.

Rune Olav Pedersen, CEO von Geoquip, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben. Die erfolgreiche Anleiheemission stärkt nicht nur unsere finanzielle Position, sondern versetzt uns auch in die Lage, entscheidende Initiativen voranzutreiben, die unsere fortlaufende Expansion im Offshore-Geotechniksektor unterstützen."

Arctic und Pareto fungierten als gemeinsame Konsortialführer bei der Anleiheemission.

Über Geoquip Marine

Geoquip Marine ist auf geotechnische Untersuchungen vor der Küste und technische Lösungen spezialisiert und liefert zuverlässige Daten zur Unterstützung verschiedener Märkte, darunter Offshore-Erneuerbare, zivile Infrastruktur, Öl und Gas sowie wissenschaftliche Forschung. Das Unternehmen betreibt eine Flotte fortschrittlicher Schiffe und Bohrinseln, die für den Einsatz in anspruchsvollen Meeresumgebungen ausgerüstet sind. Geoquip Marine legt den Schwerpunkt auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und zeitnahe Datenlieferung und gewährleistet so eine erfolgreiche Projektdurchführung weltweit. Zu den umfassenden Dienstleistungen des Unternehmens gehören Dateninterpretation, Labortests und maßgeschneiderte Untersuchungen von küstennahen bis hin zu extrem tiefen Gewässern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.geoquip-marine.com

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

