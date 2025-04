Baierbrunn (ots) -Es ist sogar wissenschaftlich belegt: Allein der Anblick eines Haustiers kann genügen, um sich wohler zu fühlen und Stress abzubauen. Können die kuscheligen Gefährten noch mehr und sich vielleicht sogar bei Diabetes günstig auf die Blutzuckerwerte auswirken? Das wurde zwar noch nicht untersucht. Doch die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" zeigt, dass Vierbeiner durchaus gesundheitliche Vorteile bringen:So erreichen Hundebesitzer laut einer Studie deutlich häufiger das empfohlene Minimum von 150 Minuten Bewegung pro Woche, das dabei helfen kann, die Zuckerwerte zu verbessern. Studien deuten zudem darauf hin, dass Hundehalter länger leben und ein gesünderes Herz haben. Denn: Beim Streicheln eines geliebten Tieres schüttet das Gehirn das "Kuschelhormon" Oxytocin aus, durch das wir uns glücklich und entspannt fühlen. Gleichzeitig sinkt der Pegel des Stresshormons Cortisol. Der regelmäßige Kontakt zu Tieren kann den Blutdruck langfristig günstig beeinflussen und so das Herz schützen.Und: Die Anwesenheit von Hunden kann positiv beeinflussen, wie Menschen Schmerzen wahrnehmen und bewältigen; die Vierbeiner scheinen sogar effektivere Schmerzhelfer zu sein als menschliche Begleitpersonen. Langjährige Haustierhalter im Alter von 65 Jahren oder älter sind geistig leistungsfähiger als ihre tierlosen Altersgenossen - unabhängig von der Art des Tiers."Wichtig ist es, zu seinen tierischen Gefährten eine gute Beziehung aufzubauen. Dazu braucht es Zeit und den Willen, sich auf sie und ihre Bedürfnisse einzulassen", sagt Psychologin Andrea Beetz, die an der IU Internationale Hochschule zu Mensch-Tier-Beziehungen und dem Einsatz von Tieren als Therapiehelfer forscht und lehrt. Wer ein Haustier möchte, sollte vorab klären, ob er die Bedingungen bieten kann, die es für ein glückliches Leben braucht, und was die Haltung kostet.Dazu sagt Dr. Ursula von Einem, Tierärztin und Vertreterin des Bundesverbands praktizierender Tierärzte im Interview mit dem "Diabetes Ratgeber": "Ein Haustier eignet sich nicht für jeden." Fragen, die man sich vorab stellen sollte: Haben Sie genug Zeit, sich darum zu kümmern? Sind Sie bereit, Ihren Alltag an seine Bedürfnisse anzupassen? Eignet sich das Zuhause für die artgerechte Haltung? Liegen Allergien vor? Wer kümmert sich um das Tier, wenn Sie verreisen? Sind alle Mitbewohner einverstanden?Informieren kann man sich auch hier: tierschutz-tvt.de, leben-mit-heimtier.de, wirfuerstier.de und haustier-berater.de.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 04/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6005808