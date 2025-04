Wenn man von Forderungen der Bäuerinnen und Bauern an die Politik liest, so beinhalten diese meist den Wunsch nach weniger staatlicher Einmischung, weniger Vorschriften, weniger Regulierungen. Man möge bitte die Bürokratie entschlacken, mehr Pflanzenschutzmittel zulassen und die Anforderungen an Stallbauten reduzieren. Oft gehen damit auch Forderungen nach weniger strengen Vorschriften bezüglich Tierschutz und Bestandszahlen einher und es wird auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...