Berlin (ots) -Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) hat gestern in Nürnberg über die Verteilung eines Verkehrsinfrastrukturfonds gesprochen. Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel:"Die VMK zeigte sich einig darüber, dass eine gesunde und funktionierende Verkehrsinfrastruktur eine wesentliche Bedingung für eine leistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft in Deutschland und Europa sei. Das begrüßen wir. Flughäfen gehören genauso zur elementaren Mobilitätsstruktur, wie die Straße und Schiene, und müssen deshalb stärker in den politischen Fokus. Für sie gilt es, Maßnahmen zur Erhöhung der Krisenfestigkeit, Resilienz und Sicherheit sowie zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft im Sondervermögen zu verankern. Die Corona-Jahre hat ein jeder aus seinem Kopf verbannt, aber bei der wirtschaftlichen Erholung unserer Flughäfen sind sie weiterhin präsent. Hier brauchen wir politische Unterstützung."Zudem fordert Ralph Beisel:"Notwendige Investitionen in die kritische Infrastruktur müssen schnell getätigt werden und dürfen nicht durch europäisches Vergaberecht verzögert werden. Bund und Länder müssen dem Abbau von Bürokratielasten für die Wirtschaft höchste Priorität einräumen. Dazu zählt der Abbau von Berichts- und Dokumentationspflichten genauso, wie zeitintensive Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wachstumshemmnisse müssen beseitigt werden, damit Innovationen wieder eine Chance haben".