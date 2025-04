Der Crash bei den US-Aktienmärkten am Donnerstag ist auch an den Edelmetallen nicht spurlos vorbeigegangen. Während Gold sich allerdings recht wacker schlug, immer noch über der psychologisch wichtigen 3.000-Dollar-Marke notiert und die Handelswoche sogar positiv abschließen könnte, erwischte es Silber richtig übel.Gold macht in der derzeitigen Marktphase seinem Ruf als sicherer Hafen alle Ehre. Obwohl die wichtigsten US-Indizes nur noch unweit vom offiziellen Eintritt in einen Bärenmarkt entfernt ...

