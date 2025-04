New York / London - Die Ölpreise haben am Freitag ihre Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Der Zollkrieg der USA und einer Ausweitung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ belasten aktuell weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 68,20 US-Dollar. Das waren 1,94 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um 1,90 Dollar auf 65,04 Dollar. Seit der Ankündigung ...

