Schöntal (ots) -Kohlenhydrate stehen oft im Weg, wenn es ums Abnehmen geht - doch es gibt eine Lösung. Die Bäckermeister Alexandra und Matthias Hofmann haben mit Panifactum eine Manufaktur gegründet, die sich auf hochwertige, Low-Carb- und glutenfreie Backwaren spezialisiert hat. Ihr Sortiment aus kohlenhydratarmen Broten und Knäckebrot richtet sich vor allem an Menschen, die mit Übergewicht, Diabetes oder Unverträglichkeiten zu kämpfen haben. Warum Kohlenhydrate für Heißhunger sorgen und wie Low Carb beim Abnehmen hilft, erfahren Sie hier.Viele Menschen versuchen abzunehmen, doch trotz aller Disziplin macht ihnen der Hunger einen Strich durch die Rechnung. Morgens eine gesunde Portion Müsli, mittags ein leichtes Sandwich - und trotzdem kommt schon kurze Zeit später das nagende Verlangen nach mehr. Jeder Versuch, weniger zu essen, endet in Heißhungerattacken, die schließlich jede Diät zunichtemachen. Der Körper scheint in einem ständigen Kampf mit dem Verstand zu stehen. Selbst mit größtem Willen lässt sich dieser Drang oft nicht ignorieren. Die Folge sind Frustration, Schuldgefühle und der resignierte Griff zu schnellen Snacks, die das Problem nur weiter verschärfen. "Der Wille kann noch so stark sein - leider wird er noch immer viel zu oft vom Hunger besiegt", erklärt Matthias Hofmann, Geschäftsführer der Low-Carb-Bäckerei Panifactum."Tatsächlich sind es nicht die Kalorien, die das Abnehmen so schwer machen - es sind vor allem die Kohlenhydrate", fügt er hinzu. "Sie bringen den Blutzucker durcheinander, lösen Heißhunger aus und machen es nahezu unmöglich, weniger zu essen." Die Erkenntnis, dass herkömmliches Brot und Gebäck eine zentrale Rolle beim ständigen Hungergefühl spielen, war für Matthias und Alexandra Hofmann ein unternehmerischer Wendepunkt: Die beiden sind keine Neulinge im Lebensmittelhandwerk - ihre Familie stellt seit 1878 hochwertige Backwaren her. Doch 2015, nach jahrzehntelanger Erfahrung mit klassischer Bäckerei, entschieden sie sich für einen radikalen Neuanfang. Inspiriert durch persönliche Erfolge mit Low Carb verkauften sie 2017 ihren traditionellen Betrieb und gründeten Panifactum - eine Manufaktur für hochwertige, glutenfreie Backwaren. Heute produziert Panifactum Low Carb Brot und Knäckebrot, das nicht nur kohlenhydratarm, sondern auch reich an wertvollen Zutaten wie Ölsaaten, Leinsamen und Flohsamenschalen ist.Warum machen Kohlenhydrate hungrig?Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, woraufhin der Körper Insulin ausschüttet, um die Glukose aus dem Blut zu transportieren. Dadurch sinkt der Blutzucker jedoch rasant ab, was zu Heißhunger führt. Besonders raffinierte Kohlenhydrate wie Weißbrot, Zucker oder Cornflakes verstärken diesen Effekt, weil sie sehr schnell verdaut werden.Das berühmte "11-Uhr-Loch" entsteht genau durch diese Blutzucker-Achterbahn. Knoppers warb einst damit, es zu verhindern - doch in Wirklichkeit verursacht ein klassisches Frühstück voller Kohlenhydrate das Problem erst. Ein typisches Frühstück mit Brötchen, Marmelade oder Müsli führt zu schnellem Energieverlust und erneuter Hungersignale am Vormittag.Wie Low Carb gegen Heißhunger hilftBei einer Low-Carb-Ernährung werden Kohlenhydrate reduziert, sodass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Ohne schnelle Zucker-Spitzen und -Tiefs entfällt der typische Heißhunger, der durch Insulinschwankungen verursacht wird. Stattdessen nutzt der Körper vermehrt Fette als Energiequelle, was für eine gleichmäßige und langanhaltende Energieversorgung sorgt.Zudem sättigen Eiweiß und gesunde Fette deutlich besser als Kohlenhydrate. Lebensmittel wie Eier, Fleisch, Fisch, Nüsse oder Avocado liefern langsam verfügbare Energie und halten den Körper länger satt. Auf Brot muss jedoch nicht verzichtet werden: Bei Panifactum gibt es Low-Carb Brot in verschiedenen Varianten zu kaufen. Durch die kohlenhydratarmen Rezepturen wirkt es sich wesentlich geringer auf den Blutzuckerspiegel aus und kann somit problemlos während des Abnehmens gegessen werden. Low Carb hilft also nicht nur dabei, weniger Kalorien zu essen, sondern macht es auch einfacher, Essenspausen ohne Heißhunger zu überstehen - ganz ohne das ständige Gefühl, etwas essen zu müssen.