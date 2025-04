Frankfurt am Main - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 31-jährigen Mann erhoben, der an gewalttätigen Ausschreitungen im Frankfurter Waldstadion im November 2023 beteiligt gewesen sein soll.Der Deutsche soll sich an Angriffen auf Polizei- und Ordnungskräfte beteiligt haben, teilte die Behörde am Freitag mit. Ihm wird besonders schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.Der Vorfall ereignete sich vor dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Laut Ermittlungen soll eine Gruppe von etwa 300 Personen Polizeikräfte angegriffen und mit Gegenständen beworfen haben. Der Beschuldigte soll dabei unter anderem Kunststoffkörbe, eine Fahnenstange und einen Feuerlöscher auf die Einsatzkräfte geworfen haben, wodurch mehrere Beamte verletzt wurden.In dem Ermittlungskomplex wurden bereits weitere Anklagen erhoben und Strafbefehlsanträge gestellt. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun das Amtsgericht Frankfurt entscheiden.