FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2490 (2660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENTTARGET TO 485 (535) P - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 175 (125) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 650 (1020) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2945 (2980) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 570 PENCE - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2700 (3000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1700 (1850) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5700 (6000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3300 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 3550 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob