München (ots) -BayernLiebtMedien - unter diesem Hashtag zeigt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) zu ihrem 40. Geburtstag das ganze Jahr über auf Instagram (https://www.instagram.com/blm_bayernliebtmedien/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bayerische-landeszentrale-f%C3%BCr-neue-medien/) die Aufgaben der BLM in ihrer Vielfalt und lässt online (https://www.blm.de/de/wer-wir-sind/40-jahre-blm.cfm) wichtige Meilensteine Revue passieren. Zudem hat sie diese Woche Rundfunkanbieter zu Branchentalks sowie Gremienmitglieder zu einem Empfang eingeladen.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "40 Jahre BLM sind für uns Anlass, 40 Jahre Medienvielfalt in Bayern zu feiern. Bayern liebt Medien und es gibt 40 gute Gründe und Ideen, warum das auch in Zukunft so bleiben wird. Bezahlbarer Qualitätsjournalismus vor Ort, Kooperationsmöglichkeiten, ohne Relevanz zu verlieren, Innovationen und KI bis hin zur Vermarktung in der digitalen Welt sind die zentralen Themen. Die BLM tut alles dafür, die Branche für die Zukunft optimal aufzustellen."Medienminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, zeigte sich beim Medienratsempfang zuversichtlich, dass dies gelingen wird: "Wir blicken mit großem Stolz auf die bayerische Medienlandschaft und den privaten Rundfunk als Teil dieser Erfolgsgeschichte. Von den ersten Gehversuchen bis zum etablierten Player - die Bayerische Landeszentrale für neue Medien ist die starke Stimme und zuverlässiger Partner der Privaten in Bayern. Mit BigTech und internationalen Plattformen hat sich das duale Mediensystem von privaten Medien und ÖRR heute in ein "triales" System gewandelt. Private Medien sind durch den tiefgreifenden Transformationsprozess herausgefordert, aber nicht alleine: Die Bayerische Staatsregierung und die BLM stehen heute wie vor 40 Jahren felsenfest an der Seite der privaten Medienbranche in Bayern."Die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Demokratie, Wirtschaft und Medien beschrieb Keynote-Speaker Prof. Dr. Martin Andree von der Universität Köln. Er skizzierte die zerstörende Macht der Digitalkonzerne (Big Tech) und regte die "Befreiung des Internets" durch fünf Maßnahmen an: Freiheit für die Outlink-Gestaltung auf Plattformen; Schaffung offener Standards für Plattform-Content; wirtschaftliche Trennung von Übertragung und Inhalt; 30 Prozent Marktanteil als Obergrenze auch für digitale Medien und das Verbot der Monetarisierung strafbarer Inhalte.