Zürich - Der Ausverkauf an den Finanzmärkten setzt sich auch zum Wochenschluss fort. Stattdessen fliehen Investoren weiter in sichere Häfen. Das zeigt sich beim Franken, der gegenüber Euro und Dollar gewinnt. Das Euro/Franken-Paar ist im Verlauf des Vormittags erstmals seit Anfang März wieder unter die Marke von 94 Rappen gefallen und geht aktuell zu 0,9388 um. Am Mittwochabend, bevor US-Präsident Donald Trump seine weitreichenden Zölle angekündigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...