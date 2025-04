München (ots/PRNewswire) -Roborock, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Reinigungslösungen für den Haushalt, freut sich, seine neueste Online-Kampagne anzukündigen, das Ostergeschenk, bei dem Teilnehmer die Chance haben, einen von drei brandneuen Waschtrocknern der Zeo-Serie zu gewinnen. Vom 4. April bis zum 10. April 2025 feiert diese exklusive Veranstaltung Innovation und Komfort und macht das Wäschewaschen für deutsche Verbraucher zu einem problemlosen Erlebnis.Hinein in den Osterzauber: Gewinnen Sie eine intelligentere Wäschelösung!Roborock verlost drei Wasch-Trockenautomaten der Zeo-Serie, darunter den Zeo One (Grau), den Zeo Lite (Weiß) und den Zeo Mini (Weiß). Die Zeo-Serie wurde entwickelt, um häufige Frustrationen beim Wäschewaschen zu beseitigen, wie muffige Gerüche, empfindliche Stoffschäden und unwirksame Reinigung. Sie revolutioniert die Wäschepflege zu Hause mit modernster Technologie.Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die Teilnehmer lediglich Folgendes tun:1. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail auf der Webseite an (https://bit.ly/4jfsG40).2. Folgen Sie @roborockde auf Instagram oder Facebook.3. Teilen Sie den Beitrag über das Gewinnspiel in ihrem Feed oder ihrer Story.4. Kommentieren Sie den Beitrag, teilen Sie Ihre größte Herausforderung beim Wäschewaschen mit und markieren Sie einen Freund/eine Freundin, der/die ebenfalls von der fortschrittlichen Technologie von Zeo profitieren könnte.Die Gewinner werden von der Roborock Jury ausgewählt und am 11. April 2025 bekannt gegeben. Sie erhalten exklusiven und frühzeitigen Zugang, um die Zeo-Serie zu testen und zu bewerten und ihre Erkenntnisse darüber beizusteuern, wie sie die tägliche Waschroutine verändert. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.Die Roborock Zeo-Serie: Intelligenter, sanfter, effizienterDie Roborock Wasch-Trockenautomaten der Zeo-Serie definieren die Wäschepflege zu Hause neu mit modernster Textilpflege, kraftvoller Reinigungsleistung und benutzerfreundlicher Innovation.- Tiefenreinigung, keine Gerüche: Mit der Zeo-cycle®-Technologie dringt die Zeo-Serie tief in die Textilien ein, beseitigt Gerüche und hartnäckige Flecken und bewahrt dabei die Qualität der Kleidungsstücke.- Smart Fabric Protection: Das sanfte Trommelsystem passt die Waschintensität je nach Stoffart an und ist somit auch für empfindliche Materialien wie Wolle und Seide geeignet.- Nahtloser Wasch- und Trockenkomfort: Kein Hin- und Herladen der Wäscheladungen mehr! Das All-in-One-Wasch-Trockner-Design ermöglicht müheloses, unterbrechungsfreies Reinigen und Trocknen."Unser Ziel ist es, das Wäschewaschen mit modernen, benutzerfreundlichen Geräten, die das tägliche Leben vereinfachen, neu zu definieren", so LeonLuo, Global Marketing & Sales Director, Roborock Washing Machine Business Unit. "Wir freuen uns, mit diesem Werbegeschenk unser wachsendes deutsches Publikum anzusprechen und ihnen die Vorteile unserer Wasch-Trockenautomaten der Zeo-Serie näher zu bringen."Kontakt für Medienanfragen:Arthur Yang, Roborocks globaler PR-Manager. E-Mail:yanglin@roborock.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657454/banner.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/roborock-startet-spannendes-ostergeschenk-in-deutschland-gewinnen-sie-einen-waschtrockner-der-zeo-serie-302420701.htmlOriginal-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132369/6006210