Wie erwartet holt China zum Zoll-Gegenschlag aus: Die Regierung in Peking erhebt Zölle von 34 Prozent auf US-Waren. Doch neben den US-Aktien brechen jetzt auch deutsche Aktien ein. Was ist nun zu tun? Ab dem 10. April gelten Importzölle in Höhe 34 Prozent auf sämtliche US-Waren, wie das chinesische Finanzministerium am Freitag mitteilte. Zudem fordern die Chinesen die USA dazu auf, die Zölle wieder zu streichen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. ...

