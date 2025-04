Der chinesische Technologieriese verzeichnet Kursgewinne entgegen dem allgemeinen Markttrend, während das Management gezielt auf einen E-Fahrzeug-Unfall reagiert.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi erlebt an den Börsen derzeit eine bemerkenswerte Erholung. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen unter Druck geraten war, verzeichnete sie zuletzt wieder positive Bewegungen. Am Donnerstag konnte das Papier um beachtliche 2,4 Prozent zulegen und erreichte damit einen Kurs von 5,33 Euro. Am darauffolgenden Handelstag setzte sich die Erholungstendenz fort, wenn auch in bescheidenerem Umfang mit einem Plus von 0,4 Prozent. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als sie gegen den allgemeinen Markttrend stattfindet, der nach wie vor unter dem Eindruck der Zollpolitik von Donald Trump steht. Die meisten Marktteilnehmer zeigen wenig Verständnis für die Zollerhöhungen, was das Börsenumfeld insgesamt belastet.

Führungsspitze reagiert auf E-Auto-Unfall

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Xiaomi ?

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein Vorfall mit einem Elektrofahrzeug aus dem Hause Xiaomi. Der Konzernchef Lu Weibing nahm persönlich Stellung zu einem schweren Unfall mit einem der Elektroautos des Unternehmens. Diese prompte Reaktion der Führungsspitze wird von Marktbeobachtern als verantwortungsvolles Krisenmanagement gewertet und könnte dazu beigetragen haben, dass Anleger trotz des Vorfalls Vertrauen in den Technologiekonzern bewahren. Die jüngste Kursentwicklung deutet darauf hin, dass Xiaomi möglicherweise die jüngste Talfahrt überwunden hat, bei der die Notierungen in mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen Verluste verzeichneten und Analysten bereits einen Rückgang in Richtung 5-Euro-Marke befürchteten. Stattdessen scheint die Aktie nun wieder an Fahrt aufzunehmen, unabhängig von unternehmensspezifischen Nachrichten, die den allgemeinen Markttrend beeinflussen könnten.

Anzeige

Xiaomi-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Xiaomi-Analyse vom 4. April liefert die Antwort:

Die neusten Xiaomi-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Xiaomi-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Xiaomi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...