US-Flugzeugbauer Boeing gehört nach einem Kursminus von zehn Prozent am Donnerstag auch am Freitag zu den größten Verlierern im Dow Jones. Die von China angekündigten Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent sorgen für eine Fortsetzung des Sturzflugs. Auch Konkurrent Airbus und Zulieferer der Luftfahrt-Industrie geben stark nach. China hat vor US-Handelsstart am Freitag eine Reihe zusätzlicher Zölle und Beschränkungen für US-Waren angekündigt. Dies seien Gegenmaßnahmen zu den umfassenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...