Genf (ots/PRNewswire) -Am Rande der Uhrenmesse Watches & Wonders feierte Hublot das 20-jährige Jubiläum seines ikonischen Modells Big Bang mit einem unvergesslichen Abend und gleichzeitig der allerersten Begegnung der beiden Hublot Markenbotschafter Kylian Mbappé und Usain Bolt in der Arena de Genéve. Diese glanzvolle Feier stand ganz im Zeichen der "Kunst der Fusion" und des revolutionären Geistes des Hauses.Hublot versammelte gestern Abend bedeutende internationale Persönlichkeiten der Uhrenbranche, der Welt des Sports, der Gastronomie und der Musik zu einer Feier anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Big Bang, der Uhr, die die zeitgenössische Schweizer Uhrmacherei revolutioniert hat. Mit wahrhaft außergewöhnlichen Sinneserlebnissen beleuchtete das Event die vielen Facetten des Universums von Hublot. Fünf renommierte Köche und Markenbotschafter - Anne-Sophie Pic, Clare Smyth, Yannick Alléno, Eneko Atxa und Andreas Caminada -, ausgezeichnet mit insgesamt43Michelin-Sternen, boten eine außergewöhnliche kulinarische Darbietung mit für dieses Jubiläum personalisierten Signature-Gerichten. Jeder Koch kreierte in seinem kulinarischen Atelier live einzigartige Augen- und Gaumenfreuden für die Gäste.Julien Tornare, CEO von Hublot, begrüßte die Gäste mit einer bewegenden Rede, in der er die zwei Jahrzehnte des phänomenalen Erfolgs der Big Bang Revue passieren ließ. "Unsere Ikone, die Big Bang, hat die Codes der zeitgenössischen Uhrmacherei neu definiert", erklärte er. "Zwanzig Jahre später verkörpert sie weiterhin die Kühnheit, die Innovation und den revolutionären, wegweisenden Geist, die Hublot auszeichnen. Und es war für uns ein besonders emotionaler Moment, die Hublot Familie bei einer solchen, noch nie dagewesenen Gelegenheit, beisammenzuhaben.Im weiteren Verlauf des Abends versetzte der Meister-Mentalist und Freund der Marke Lior Suchard die Anwesenden bei einem atemberaubenden Auftritt ins Staunen. Unter den Gästen waren zahlreiche berühmte Markenbotschafter und Markenfreude von Hublot aus der Welt des Sports, darunter Fußball-Champion Kylian Mbappé, der schnellste Mann der Welt Usain Bolt, der französische Nationaltrainer Didier Deschamps, der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez, der Segler Alan Roura und die Sprint-Weltmeisterin Mujinga Kambundji.Der Saal verwandelte sich in eine pulsierende Tanzfläche, als Alissia, DJane, Produzentin und Multiinstrumentalistin, die in Genf geboren ist und in New York lebt, an die Turntables trat. Ihr einzigartiger Stil aus Funk, R&B und Pop sorgte für die perfekte Einstimmung für den Höhepunkt des Events: die Show von Mika. Der für seine zahlreichen Hits bekannte libanesisch-amerikanisch-britische Künstler brachte mit seiner mitreißenden Performance den Saal zum Kochen. Anschließend übernahm Alissia wieder die Regler und ließ die Gäste mit einem elektrisierendem DJ-Set bis in die frühen Morgenstunden tanzen. Eine ausgelassene Feier der Kunst von Hublot, Welten zu verschmelzen, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen.Dieser außergewöhnliche Abend zelebrierte gebührend das zwanzigjährige Jubiläum der Big Bang, ein Modell, das zur Ikone geworden ist und das auch zwei Jahrzehnte nach seiner Einführung weiterhin die Grenzen der Uhrmacherkunst erweitert. Die 2005 lancierte Big Bang glich einer Explosion in der polierten Welt der Haute Horlogerie, mit einem revolutionären Geist und getreu den Prinzipien, die Hublot seit seiner Gründung 1980 leiten.Die Big Bang ist seit zwei Jahrzehnten eine wahre kreative Leinwand für Staunen und Überraschung. Sie ermöglichte die Einführung neuer Materialien, dachte traditionelle mechanische Komplikationen neu und ließ die Grenzen zwischen Uhrmacherei und Kunst verschmelzen. Mit ihren kühnen Proportionen und ihrer avantgardistischen Konstruktion verkörpert die Big Bang perfekt die Philosophie der Marke der "Kunst der Fusion" - ein Konzept, das sich nicht nur auf die Kreation und Verbindung von Materialien beschränkt, die scheinbar gegensätzlich sind, sondern sich auch auf die Zusammenarbeit der Marke mit Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen erstreckt, die durch ihr Talent miteinander verbunden sind.Yannick Alléno"Das Bressehuhn, der Spinat und die mit Stickstoff zerstoßene Rose verkörpern die Alchemie von Tradition und Innovation und spiegeln die Essenz der Big Bang von Hublot wider. Der edle, zeitlose Champagner erinnert an die Exzellenz der Uhrmacherkunst, während die kristallisierte Rose auf die kühne Fusion von Materialien verweist, die für die Marke charakteristisch ist. Wie die Big Bang verwandelt auch dieses Gericht ikonische Elemente in eine überraschende, moderne Kreation und feiert damit 20 Jahre Avantgarde." ____________________________________________Eneko Atxa"Mehr noch als die verwendeten Materialien inspiriert mich bei der Big Bang ihre magische Schönheit, die einen gefangen nimmt. Das gleiche Gefühl möchte ich mit meinen kulinarischen Kreationen hervorrufen." ____________________________________________Clare Smyth"So wie Hublot bei den Materialien Grenzen verschiebt, möchte ich klassische Geschmacksrichtungen neu interpretieren - und hier biete ich eine ebenso raffinierte wie verspielte Version der beliebten Malteser. Dieses Dessert ist meine Hommage an die kühne Kreativität und Exzellenz, die Hublot auszeichnen." ____________________________________________Andreas Caminada MARKENBOTSCHAFTER VON HUBLOT UND 3-STERNE-KOCH"Das Magic Gold von Hublot und der Sanddorn sind zwei fantastische Elemente. Da Sanddorn sogar in einer Höhe von 1.900 Metern über dem Meeresspiegel wächst, sind Widerstandsfähigkeit und Stärke hier die offensichtlichsten Parallelen. Beide Elemente sind vielseitig verwendbar und zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Look beziehungsweise Geschmack aus. Und beide können wesentlich dazu beitragen, atemberaubende Kreationen zu schaffen."___________________________________________Anne-Sophie Pic"Ich freue mich sehr, dass ich an diesem denkwürdigen Abend mitwirken konnte, an dem die ikonische Big Bang von Hublot gewürdigt wurde. Unsere Welten zelebrieren beide die Kunst der Fusion - von Materialien einerseits und Aromen andererseits."HUBLOTIm Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension - mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genéve mit dem Preis für das "Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke - Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber - tragen die rebellische DNA in sich, die Hublot dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (FIFA Fußball-WeltmeisterschaftTM 2010, 2014, 2018, 2022, Premier League, UEFA Champions League und UEFA EuroTM). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig - durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.20-JÄHRIGES JUBILÄUM DER BIG BANG - ZWEI JAHRZEHNTE AN DER SPITZE DER UHREN-AVANTGARDEIm Jahr 2005 läutete Hublot mit der Big Bang eine neue Ära in der Uhrmacherkunst ein und führte die Marke damit zu ungeahnten Höhen. Nur wenige Zeitmesser haben die zeitgenössische Uhrmacherkunst so verändert wie die Big Bang. Zwanzig Jahre nach ihrer Einführung verkörpert sie weiter die Essenz einer Manufaktur, die die Grenzen des Unbekannten immer wieder neu definiert. Mit exklusiven Materialien und hauseigenen Uhrwerken, allen voran dem Unico und dem Meca-10, bricht die Big Bang mit der Tradition - ein Begriff, zu dem sie sich im Übrigen nie ganz bekannt hat. Einzigartig in ihrer kühnen Ästhetik, vielseitig in ihrem Facettenreichtum - das ist die Big Bang.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2657619/Hublot_SA_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657618/Hublot_SA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2657620/Hublot_SA_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/5251468/Hublot_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/big-bang-night-hublot-feiert-das-20-jahrige-jubilaum-seines-ikonischen-modells-mit-kylian-mbappe-und-usain-bolt-in-genf-302420766.htmlPressekontakt:Press@hublot.com,presslounge.hublot.com/connectionOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117934/6006406