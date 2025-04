Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Montag, 7. AprilBrüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht mit Vertretern der StahlindustrieEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt an einer Videokonferenz mit Industrievertretern im Rahmen des Strategischen Dialogs über die Zukunft des europäischen Stahlsektors (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_676) teil.Brüssel: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (Handel)Die Ministerinnen und Minister tauschen sich über die Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten aus. Zudem informiert EU-Kommissar Maros Sefcovic, zuständig für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, nach seinem Besuch in China über den aktuellen Stand der Handelsbeziehungen zwischen der EU und China. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz mit EU-Kommissar Sefcovic um ca. 14:45 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250407). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2025/04/07/).Warschau: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Kultur und Medien (bis 8. April)Der polnische Ratsvorsitz stellt die Ergebnisse einer vom polnischen Kulturministerium in Auftrag gegebenen Analyse über die Situation junger Künstler auf dem Arbeitsmarkt in der EU vor. Auf der Agenda steht auch eine Diskussion über den Schutz des kulturellen Erbes vor den Auswirkungen von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen, einschließlich der Perspektive des Wiederaufbaus des ukrainischen Erbes. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz mit Glenn Micallef, EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, am 8. April um 14.45 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250408). Weitere Informationen hier (https://polish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-culture-ministers-7-84/).Dienstag, 8. AprilOnline: Fortbildung für Lehrkräfte zum Planspiel: Fakt oder Fake?Zur Einführung der aktualisierten Version des Planspiels "Fakt oder Fake" bietet die Europäische Kommission eine Online-Fortbildung an. Das Planspiel wurde von der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland entwickelt und befasst sich mit dem Umgang der EU mit Desinformation und Hassrede. Die Teilnehmenden können die verschiedenen Spiel-Module selbst anspielen und ausprobieren. Zu den Neuerungen gehören eine Vielzahl interaktiver Spielmodule zur Steigerung der Medienkompetenz. Zeit: 15 bis 17.30 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/online-fortbildung-fur-lehrkrafte-fakt-oder-fake-2025-04-08_de).Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht mit PharmaindustrieEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt an einer Videokonferenz mit Vertretern der Pharmaindustrie teil.Mittwoch, 9. AprilBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommissarinnen und Kommissare besprechen laut vorläufiger Agenda (https://ots.de/FWAJnw) einen AI-Aktionsplan für den Kontinent ("AI Continent Action Plan"). EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz gegen voraussichtlich 12 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250409).Brüssel: Treffen des Assoziationsrates EU-UkraineDie Teilnehmenden tauschen sich zu aktuellen Angelegenheiten und den bilateralen Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine aus. Weitere Informationen in Kürze hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-ministerial-meetings/2025/04/09/).Donnerstag, 10. AprilStuttgart: Kommissionsvertreter Bücherl diskutiert über Politische Agenda der Kommission"Europa hat die Wahl" hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Agenda für Europa für die Jahre 2024 - 2029 betitelt. Schwerpunkte sind u. a. Verteidigung und Sicherheit, nachhaltiger Wohlstand und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sowie Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, Wolfgang Bücherl, diskutiert mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Wirtschaft über die Implikationen der politischen Agenda der Kommission unter Präsidentin von der Leyen. Die Veranstaltung organisiert der Verband Region Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH und das EUROPE DIRECT Stuttgart. Zeit: 10.15 - 12.30 Uhr, Ort: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Friedrichstraße 10, 70174 Stuttgart, 1. Stock, Raum "Das Gutbrod". Weitere Informationen hier (https://pretix.eu/wrs/EU-Kommission/).Freitag, 11. AprilWarschau: Treffen der Euro GruppeAuf der Agenda stehen Beratungen über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und die Koordinierung der Politik des Euro-Währungsgebietes. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz um 11.15 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250411). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2025/04/11/).Warschau: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Wirtschaft und Finanzen (bis 12. April)Bei ihrer informellen Tagung befassen sich die Ministerinnen und Minister u.a. mit der Verteidigungsfinanzierung. Dabei ziehen sie Bilanz zu den seit Beginn der polnischen Ratspräsidentschaft geführten Diskussionen zu diesem Thema. 