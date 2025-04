Berlin (ots) -Copywriting als lukratives Nebeneinkommen oder sogar Vollzeitberuf - der Einstieg scheint einfacher denn je. Copywriter können ihre Arbeit nebenberuflich oder als Vollzeitjob verrichten, denn das Auftragspensum kann gut an die zeitlichen Ressourcen angepasst werden. Doch der Einstieg gelingt nicht immer. Gerade unerfahrene Berufseinsteiger hadern damit, Kunden zu gewinnen und Preise so zu gestalten, dass die Arbeit lukrativ ist.Viele Copywriter starten völlig falsch in das Business. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Systeme und Strategien zu implementieren, die langfristigen Erfolg ermöglichen. Dieser Beitrag gibt wertvolle Tipps, wie man von Anfang an die richtigen Schritte geht.Fokus auf das WesentlicheWer in diesem Bereich erfolgreich sein möchte, sollte sich vor allem auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Gerade am Anfang investieren viele angehende Copywriter Unmengen an Zeit in eine eigene Website oder aufwendige Social-Media-Profile. Natürlich kann das nicht schaden, aber wirklich notwendig ist es nicht. Viel wichtiger ist es, direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Denn ohne Kunden gibt es keinen Umsatz. Daher sollte man sich zunächst überlegen, welche Zielgruppe man eigentlich ansprechen will. Wer könnte die eigenen Texte gebrauchen? Welche Unternehmen oder Selbstständigen haben Bedarf an einem professionellen Copywriter? Sobald das geklärt ist, geht es darum, herauszufinden, über welche Kanäle diese potenziellen Kunden erreichbar sind.Die richtige Strategie für die KundenakquiseViele Copywriter zögern anfangs, aktiv auf Kunden zuzugehen. Sie haben Angst, aufdringlich zu wirken oder eine Absage zu kassieren. Doch die Wahrheit ist: Wer sich nicht traut, wird es schwer haben, Aufträge zu bekommen. Der beste Weg, um Kunden zu gewinnen, ist der persönliche Kontakt. Gespräche - sei es per Telefon, Zoom oder Teams - bieten die Möglichkeit, sich vorzustellen, auf sich aufmerksam zu machen und die Qualität der eigenen Arbeit zu präsentieren.Dabei ist es wichtig, offen und selbstbewusst zu kommunizieren. Viele Berufsneulinge sind zu zurückhaltend und fürchten, dass sie als aufdringlich wahrgenommen werden könnten. In einem professionellen Umfeld ist das jedoch meist unbegründet. Wenn sich jemand auf ein Gespräch einlässt, besteht in der Regel auch ein grundsätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit.Netzwerkpflege und Kontakte knüpfenEin entscheidender Faktor für den Erfolg im Copywriting ist das Netzwerken. Kundengewinnung funktioniert oft über Beziehungen, doch wo findet man als Neuling die richtigen Kontakte? Eine gute Möglichkeit bieten Networking-Events, die von Wirtschaftsforen, Unternehmen oder Branchenverbänden veranstaltet werden. Auch die direkte Ansprache von Unternehmen kann ein effektiver Weg sein. Eine kurze E-Mail, ein Anruf oder ein persönliches Gespräch kann oft mehr bewirken als eine aufwendig gestaltete Webseite. Zudem sind berufliche Netzwerke wie LinkedIn oder Xing extrem wertvoll, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und sich als Experte auf seinem Gebiet zu positionieren. Je mehr Kontakte man knüpft, desto leichter wird es mit der Zeit, neue Aufträge zu bekommen. Hat man erst einmal ein paar zufriedene Kunden, kommen oft weitere Aufträge ganz automatisch durch Empfehlungen.Kluge PreiskalkulationEin weiteres Thema, das vielen Copywriting-Einsteigern Kopfzerbrechen bereitet, ist die Preisgestaltung. Viele haben Angst, zu hohe Preise zu verlangen und dadurch Kunden abzuschrecken. Hierbei hilft eine gute Rentabilitätsrechnung, bei der sämtliche Faktoren einberechnet werden sollten. Dazu gehört nicht nur die reine Arbeitszeit für die Bearbeitung eines Auftrags, sondern auch Aspekte wie Kommunikation, administrative Aufgaben und die eigenen Betriebskosten. Wer genau weiß, was er mindestens verdienen muss, um rentabel zu arbeiten, kann seine Preise auch selbstbewusst vertreten. Kunden, die Wert auf Qualität legen, sind bereit, dafür zu zahlen, und schätzen es, wenn man seine Preispolitik klar kommuniziert.Über Philipp Follmer:Philipp Follmer ist einer der erfolgreichsten Copywriter Europas und Gründer der Freedom Writer Academy. Diese Online-Ausbildung zeigt Menschen, wie sie sich als Quereinsteiger durch das Schreiben von Texten in wenigen Monaten ein erfolgreiches Business aufbauen und ihren Traum vom freien und selbstbestimmten Leben verwirklichen können. Er selbst lebt von seiner Tätigkeit als Copywriter bereits seit über sechs Jahren selbstbestimmt und ortsunabhängig. Die Teilnehmer lernen in seiner Academy nicht nur die Fähigkeiten des Copywritings, sondern auch, wie sie planbar Kunden gewinnen und ihr Business langfristig führen können. Mehr Informationen dazu unter: www.freedom-writer.dePressekontakt:Philipp S. Follmer CopywritingPhilipp FollmerE-Mail: info@freedom-writer.deWebseite: https://philippfollmer.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Philipp S. Follmer Copywriting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169800/6006439