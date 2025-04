OpenAI arbeitet nicht nur selbst daran, KI weiterzuentwickeln; mit seinem Startup Fund fördert das Unternehmen auch die Projekte anderer. Jetzt wurde erstmals in ein Cybersicherheits-Startup investiert. Das steckt dahinter. Bereits am Mittwoch gab das Cybersicherheits-Startup Adaptive Security bekannt, eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 43 Millionen US-Dollar abgeschlossen zu haben. Angeführt von Andreessen Horowitz - und dem OpenAI Startup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...