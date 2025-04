DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. April (16. KW)

=== M O N T A G, 14. April 2025 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 18:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in der Greater Greer Chamber of Commerce *** - US/Meta Platforms Inc, Kartellrechtsprozess der Federal Trade Commission (FTC) *** - CN/Außenhandel März D I E N S T A G, 15. April 2025 *** 01:40 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Gespräch mit Mitgliedern des Emory University Board of Trustees 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q (18:00 Analystenkonferenz) M I T T W O C H, 16. April 2025 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 1Q 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März *** 10:00 EU/EZB, Handelsbilanz Februar *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/Lagerbestände Februar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 18:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Columbus Metropolitan Club Weekly Forum event 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate *** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan und Kansas-City-Präsident Schmid, Reden bei Global Perspectives event - NO/Börsenhandel in Norwegen verkürzt D O N N E R S T A G, 17. April 2025 *** 01:50 JP/Außenhandel März *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März *** 08:00 CH/Handelsbilanz März 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q (18:30 Analystenkonferenz) *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q - NO, DK, SE/Börsenfeiertag in Oslo, Kopenhagen - Börsenhandel in Stockholm verkürzt F R E I T A G, 18. April 2025 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise März - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2025 10:18 ET (14:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.