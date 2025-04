© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Der Aktienmarkt ist nicht so schwach, wie es der massive Ausverkauf am Donnerstag vermuten lässt, meint Peter Mallouk, CEO der US-Vermögensverwaltung Creative Planning."Viele Kunden rufen an und fragen, ob jetzt der richtige Moment ist, um einzusteigen. Ich glaube, viele überschätzen den Marktrückgang", erklärt Mallouk laut ThinkAdvisor. Der Absturz wurde durch die massiven Zölle auf US-Importe ausgelöst, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch angekündigt hatte. "Kein Blutbad, sondern eine Korrektur" "Internationale Aktien, Schwellenländeraktien, Anleihen und der S&P 493 (also der S&P 500 ohne die 'Mag 7') lagen bis heute seit Jahresbeginn im Plus", so Mallouk. "Der Markt ist …