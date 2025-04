Zürich - Der Ausverkauf an den Finanzmärkten hat zum Wochenschluss ein neues Ausmass angenommen. Marktbeobachter sprachen von einem «schwarzen Freitag an den Märkten». Nach dem «Liberation Day» von US-Präsident Donald Trump sei es nun zu einem «Liquidation Day» gekommen, hielt ein Marktteilnehmer fest. Grund dafür war nach den am Mittwoch angekündigten neuen Zöllen der US-Regierung die erste Retourkutsche aus China. Die Volksrepublik kündigte auf ...

