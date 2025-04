Der Technologieriese aus Cupertino verliert erheblich an Börsenwert, nachdem angekündigte Importzölle für China und Taiwan Sorgen um Lieferketten und Exportmärkte auslösen.

Der Tech-Gigant Apple erlebte am Freitag einen schwarzen Tag an der Börse. Im Sog der jüngsten Ankündigungen zu möglichen neuen Strafzöllen auf Importe aus China und Taiwan verlor das Unternehmen an einem einzigen Handelstag rund 275 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Die Aktie rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 200 US-Dollar. Besonders beunruhigend für Investoren: Die geplanten Zollerhöhungen könnten Apple gleich doppelt treffen - einerseits durch verteuerte Bauteile aus Asien, andererseits durch erschwerte Exportbedingungen nach China, einem der wichtigsten Märkte des iPhone-Herstellers.

"Wirtschaftliches Armageddon" droht dem Tech-Sektor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple ?

Tech-Experten warnen bereits vor dramatischen Folgen für die gesamte Branche. Die Vorstellung, mit hohen Zöllen die Produktion zurück in die USA zu holen, könnte sich als "gefährliches Experiment" erweisen und ein "wirtschaftliches Armageddon" verursachen, wie Marktbeobachter anmerken. Apple steht dabei stellvertretend für die Probleme des gesamten Tech-Sektors. Ähnlich wie der Konzern aus Cupertino gerieten auch andere Tech-Werte massiv unter Druck. Der technologielastige Nasdaq-Index musste allein am Donnerstag Verluste von mehr als fünf Prozent verkraften. Besonders betroffen sind Chipwerte, auf die direkte Zölle in Höhe von 46 Prozent drohen. In diesem angespannten Marktumfeld geraten selbst überraschend positive US-Arbeitsmarktdaten in den Hintergrund. Für Apple und andere Tech-Unternehmen stehen die Zeichen vorerst weiter auf Sturm - mit potenziell weitreichenden Konsequenzen für die gesamte KI-Revolution und den technologischen Fortschritt.

Anzeige

Apple-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple-Analyse vom 5. April liefert die Antwort:

Die neusten Apple-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...