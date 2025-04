DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 7. April 2025

=== *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +16,0 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm Importe PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,2% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 11:45 IT/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "Central bank money in a digital World: CBDCs at conference" *** 16:30 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede zu "Inflation Dynamics and the Phillips Curve" 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 1Q 18:30 GB/Bank of England, Bürger-Forum mit Mitglied des Ausschuss für Geldpolitik, Alan Taylor *** - AT/OMV AG, Geschäftsbericht *** - DE/Traton SE, Pre-Close Call 1Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

