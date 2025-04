News von Trading-Treff.de Der Dow Jones Industrial Average befindet sich in einer dramatischen Talfahrt. Am Freitag schloss der Index bei 38.721,35 Punkten und verzeichnete damit einen Wochenverlust von 7,81%. Seit den Höchstständen im Dezember ist der Index um fast 14% gefallen und hat erstmals seit März 2022 Korrekturniveau erreicht. Besonders besorgniserregend ist der anhaltend negative Trend, der sich in einem Monatsrückgang von 9,11% und einem ...

