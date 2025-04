Paukenschlag: Wasserstoff Spin-Off + KI-Datencenter NEWS!

Anzeige / Werbung

Sensationalle News bei Jericho Energy - Damit haben die Anleger wohl nicht gerechnet.

Zwar investieren Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Amazon aufgrund des wachsenden Energiehungers ihrer Datenzentren und KI soeben Milliardenbeträge direkt in die Kernenergie - jedoch testet Microsoft zeitgleich Wasserstoff-Brennstoffzellen als Backup-Stromquelle für Rechenzentren. Amazon und Google investieren in "24/7 grünen Strom" - auch hier sollte Wasserstoff bzw. die Brennstoffzellen als Speicher also zukünftig eine wichtige Rolle spielen.

Die aktuelle Top-Aktie aus diesem Sektor, die momentan noch weit unter 1 EUR notiert und damit eine frühzeitige Einstiegschance bietet, könnte den Hunger von Datenzentren nach Wasserstoff als wichtigem Backup-Speicher bedienen. Noch dazu vollkommen frei von irgendwelchen Zollbeschränkungen!





Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

JERICHO ENERGY (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf nachhaltige Energielösungen spezialisiert hat. Es kombiniert seine Öl- und Gasproduktion mit Investitionen in kohlenstoffarme Technologien, insbesondere Wasserstoff.



Das Unternehmen ist in zwei Hauptbereichen tätig: Der Exploration und Förderung von Öl- und Gasfeldern in US-Bundesstaat Oklahoma sowie der Entwicklung emissionsfreier Wasserstofftechnologien über seine Tochtergesellschaft Hydrogen Technologies LLC (HT). Diese aussichtsreiche Doppelstrategie positioniert Jericho Energy an der Schnittstelle von fossiler Energie und der Energiewende - ein spannender Ansatz in einem sich wandelnden Markt.

Mit dem positiven Cashflow aus der Öl- und Gasproduktion, die weiter erhöht werden soll, kann die Expansion der Wasserstofftechnologie teilweise finanziert werden.

Sehr spannend sind die Großaktionäre wie der CEO von DuPont, der CEO des Videospielgiganten Take-Two Interactive (GTA 6), und ein Lobbyist aus Washington mit Verbindungen zur Trump-Regierung.

Ein geplanter Spin-Off (hierbei sollen Gratisaktien an Jericho Energy Aktionäre ausgegeben werden!) des Wasserstoffgeschäfts könnte zusätzlich versteckte Kurspotentiale heben. Gerne erinnern wir uns an die extremen Kursgewinne über 400% mit Exeter Resource und der Abspaltung Extorre zurück ;-) bei der meine Leserinnen und Leser quasi "live" mit dabei waren und gute Profite einstreichen konnten.

Und auch die aktuelle Unternehmensnachricht vom 31. März (brandneu!) sollte insbesondere Investoren von KI-Aktien gefallen.

Doch der Reihe nach…

Hier ein Überblick und die Highlights zu JERICHO ENERGY VENTURES (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ)





? Energieunternehmen mit zwei Geschäftsbereichen

? Öl- und Gasproduktion in Oklahoma (Kerngeschäft). Derzeit rund 2,2 Mio. CAD positiver jährlicher Cashflow. Expansion geplant.

? Wasserstoffsparte mit starkem Wachstumspotential.

? Der Betrieb unterliegt KEINEN ZOLLBESCHRÄNKUNGEN!

? Der wachsende Energiebedarf durch KI und Datenzentren sorgt auch beim Markt für Wasserstoff für einen massiven Zuwachs.



? Bevorstehender Spin-Off des Wasserstoffgeschäfts in eine eigene Gesellschaft

? Im November 2024 angekündigt. Bei der nächsten Hauptversammlung (Juni/Juli 2025) sollte über die Abspaltung entschieden werden.

? Aktionäre von Jericho Energy erhalten dann Aktien an beiden Unternehmen - doppeltes Engagement an den Energiemärkten.

? Wer zu einem bestimmten Stichtag Aktien von Jericho Energy hält, soll automatisch anteilig ebenfalls Aktien der neuen Hydrogen Technologies erhalten.

? Freisetzung von verborgenem Wert, da der Markt das Potential des Wasserstoffgeschäfts derzeit nicht komplett erkennt.

? Unterstützt von einflussreichen Aktionären

? Ed Breen (~10%) - Vorsitzender und CEO von DuPont, bekannt für die Schaffung von Shareholder Value durch Spin-offs.

? Strauss Zelnick - Medienmogul und CEO von Take-Two Interactive (GTA 6), der als Vorsitzender für Belzberg & Co. deren Aktien verwaltet

? Andrew McKenna (10%+) - einflussreicher Lobbyist in Washington mit Verbindungen zu LIV Golf und der Trump-Regierung. Er kaufte persönlich bereits 32 Millionen Aktien von Jericho Energy!

? Mike Graves (15%+) - Öl- & Gasveteran, verkaufte das Familienunternehmen für $500M+. Der "Michael L. Graves Inter Vivos Trust" hält aktuell 42,9 Mio. Aktien von Jericho Energy.

? Starkes Wachstum in beiden Geschäftsbereichen

? Eine Reihe positiver Nachrichten über Wasserstoff sollte bevorstehen

? Das Öl- und Gasgeschäft bleibt der Hauptschwerpunkt und profitiert von der nationalen Energiepolitik der USA.



? Warum Anleger jetzt hellhörig werden sollten

? Einzigartige Gelegenheit, Anteile an einem wachsenden Öl- und Gasunternehmen und einem vielversprechenden Wasserstoffunternehmen zu besitzen.

? Starker Aktionärsrückhalt und strategische Positionierung auf dem US-Markt.

? Katalysatoren: Bevorstehender Spin-Off, günstiges politisches Umfeld und mehrere anstehende Pressemitteilungen.





Der wachsende Energiebedarf durch KI und die Rolle von Wasserstoff

Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Amazon investieren aufgrund des wachsenden Energiehungers ihrer Datenzentren und KI bereits Milliardenbeträge direkt in die Kernenergie.

Jedoch testet u.a. Microsoft zeitgleich Wasserstoff-Brennstoffzellen als Backup-Stromquelle für Rechenzentren. Amazon und Google investieren in "24/7 grünen Strom" - hier könnte Wasserstoff bzw. Brennstoffzellen als Speicher eine Rolle spielen.

Der wachsende Stromverbrauch von KI (Künstlicher Intelligenz) und Datenzentren könnte die Nachfrage nach Wasserstoff sowohl direkt als auch indirekt beeinflussen - allerdings in komplexer Weise. Hier die Zusammenhänge verständlich erklärt:

1. Indirekter Einfluss: Druck auf die Stromnetze und erneuerbare Energien - KI und Datenzentren sind extrem stromintensiv:

Ein großes KI-Modell wie GPT-4 verbraucht beim Training Strom für ca. 1.000 Haushalte pro Jahr.

In einem Bericht von McKinsey & Company vom 24. Oktober 2024 heißt es, dass die Nachfrage nach KI-fähigen Rechenzentren Unternehmen und Investoren über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg viele Möglichkeiten bietet, und es wird prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren von 2023 bis 2030 jährlich um 19-22 % steigen und 171-219 Gigawatt (GW) erreichen könnte.

In einem weniger wahrscheinlichen Szenario könnte die Nachfrage um 27 % auf 298 GW ansteigen - weit über die heutigen 60 GW hinaus. Um ein Versorgungsdefizit zu vermeiden, müsste in weniger als einem Viertel der Zeit das Doppelte der seit 2000 gebauten Kapazitäten errichtet werden.

Die weltweiten Investitionen in US-Rechenzentren steigen sprunghaft an. Am 7. Januar 2025 kündigte das in Dubai ansässige Unternehmen DAMAC Properties Pläne an, zunächst 20 Milliarden Dollar in Rechenzentren zu investieren, die auf KI und Cloud Computing zugeschnitten sind, wobei die erste Phase des Projekts in Oklahoma, Texas, Louisiana, Ohio, Illinois und Indiana geplant ist.



Bei Oklahoma sollte man hellhörig werden, denn dort befindet sich auch das neu angekündigte Datencenter-Business von Jericho Energy!

Folge: Der massive Strombedarf treibt den Ausbau erneuerbarer Energien (Wind, Solar) voran, die jedoch wetterabhängig sind. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel:



- Überschussstrom-Speicherung: Bei Stromüberschuss (z. B. mittags bei Solarspitzen) könnte Wasserstoff per Elektrolyse produziert und gespeichert werden, um später Stromlücken zu decken.



- Netzstabilisierung: Wasserstoff kann als Speicher oder Sicherheitspuffer dienen, um die Volatilität von Wind/Solar auszugleichen - kritisch für die stabile Stromversorgung von Datenzentren.

Beispiel:

Microsoft testet bereits Wasserstoff-Brennstoffzellen als Backup-Stromquelle für Rechenzentren. Amazon und Google investieren in "24/7 grünen Strom" - hier könnte Wasserstoff eine Rolle spielen.

2. Direkter Einfluss: Wasserstoff als Energiequelle für Datenzentren. Einige Datenzentren könnten Wasserstoff direkt nutzen, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern:

- Brennstoffzellen: Wasserstoff-Brennstoffzellen liefern sauberen Strom vor Ort (keine Netzabhängigkeit).



- Notstromaggregate: Ersetzen dieselbasierte Generatoren durch Wasserstoffsysteme (z. B. Microsofts Projekt in Utah).

Herausforderung:

Die Technologie ist noch teuer, und die Infrastruktur für Wasserstoff-Lieferketten fehlt oft. Dennoch sehen Firmen wie Equinor oder Shell hier langfristig Chancen.

Lösungsansätze:

- Co-Location: Wasserstoff-Elektrolyseure direkt neben Datenzentren bauen, um Synergien zu nutzen (z. B. Abwärme der Server für die Elektrolyse).



- Priorisierung: Regierungen könnten Ökostrom gezielt für Wasserstoffprojekte reservieren (wie in der EU-Wasserstoffbank geplant).

Welche großen Unternehmen und Projekte gibt es an der Schnittstelle KI + Wasserstoff?



- Microsoft: Testet Wasserstoff-Brennstoffzellen für Notstrom in Datenzentren.



- Amazon: Investiert in grünen Wasserstoff über den Climate Pledge Fund.



- BP/Shell: Entwickeln Wasserstoff-Lösungen für industrielle und digitale Kunden.

Neben dem traditionsreichen Unternehmen Thyssenkrupp investieren auch Siemens Energy, Linde und BASF massiv in Wasserstofftechnologien

Siemens Energy treibt die Entwicklung von Elektrolyse-Technologien und wasserstoffbetriebenen Turbinen voran, Linde arbeitet an der Speicherung und Weiterleitung von Wasserstoff, während die BASF sich vorrangig der Wasserstoffnutzung für industrielle Prozesse widmet.

Airbus sieht in Wasserstoff eine der vielversprechendsten Technologien zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, da Wasserstoff im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin eine dreimal höhere spezifische Energie pro Masseneinheit hat.

Airbus könnte demnach Milliarden in sein "ZEROe"-Programm investieren, mit dem emissionsfreie Flugzeuge entwickelt werden sollen.





Quelle: Airbus.com / Flugzeugkonzept Airbus ZEROe

Sollten Airbus und andere Akteure der Transportbranche Wasserstoff als Treibstoff nutzen, werden sie sicherstellen, dass er auf die sauberste Weise produziert wird.

Sie werden keinen Wasserstoff einkaufen, der einen schlechten ökologischen Fußabdruck hat. Der ganze Sinn des Umstiegs auf Wasserstoff ist schließlich die Dekarbonisierung der Industrie.

Für JERICHO ENERGY VENTURES (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) könnte dies eine gigantische Chance sein: Wenn die Firma skalierbare Lösungen für dezentrale Wasserstofferzeugung oder effiziente Brennstoffzellen anbietet, könnte sie Partnerschaften mit Tech-Giganten eingehen.

Noch ist die Firma von der breiten Masse weitgehend unentdeckt. Sie liebe Leser, gehören zu den ersten überhaupt, die sich nun bereits vor der Abspaltung des Wasserstoffgeschäfts hier positionieren können.

FAZIT:

Der steigende Strombedarf von KI und Datenzentren wird die Wasserstoffnachfrage langfristig erhöhen, weil:



1. Grüner Wasserstoff als Speichermedium für überschüssigen Ökostrom unverzichtbar wird.



2. Datenzentren selbst zu Abnehmern von Wasserstoff-Technologien werden (Brennstoffzellen, Kühlung).

Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) sollte enorm von dieser Entwicklung profitieren.

BRANDHEISS: JERICHO ENERGY STEIGT IN DATENCENTER BUSINESS EIN

Eine überraschende Nachricht veröffentlichte das Unternehmen soeben erst vor wenigen Tagen am 31. März.

Darin heißt es, dass man den Start seines innovativen Modular Data Center bekannt gibt, welches Erdgasanlagen und -infrastrukturen als Grundlage für die Entwicklung fortschrittlicher, technologiegesteuerter KI-Computing-Lösungen für das KI-Zeitalter nutzt.



Quelle: Erstellt mit Grok, eine KI von xAI

Das Management von JEV ist der Ansicht, dass das Unternehmen ideal positioniert ist, um von der energie- und entwicklungsfreundlichen Regulierungslandschaft der Trump-Regierung zu profitieren, indem es seine strategischen Partnerschaften, die robuste Infrastruktur, die erstklassigen Grundstücke in Oklahomas geschichtsträchtigem Energiekorridor und die reichliche Verfügbarkeit von kostengünstigem Erdgas für den Betrieb von Rechenzentren nutzt.

Jerichos modulares Rechenzentrumsgeschäft wird von der regionalen Niederlassung in Tulsa, Oklahoma, aus betreut, wo das Öl- und Gas-Joint-Venture des Unternehmens derzeit rund 40.000 Acres produktives Land besitzt und betreibt.

Durch die Umwandlung des Erdgases in eine langfristig verlässliche Vor-Ort-Stromversorgung will JEV eine sichere, modulare, moderne und auf KI-Anwendungen zugeschnittene Computerinfrastruktur der nächsten Generation anbieten, die die Effizienz steigert, Abfall reduziert und die Energieresistenz stärkt.

In Verbindung mit dieser Initiative wird sich Jericho erneut auf die Maximierung und Entwicklung seiner traditionellen Energieanlagen konzentrieren, um ein signifikantes Produktionswachstum zu erzielen.

Brian Williamson, CEO von Jericho, erklärte: "Wir nehmen uns ein Beispiel an unseren Branchenführern und nutzen unser Erdgas und unsere Infrastruktur, um modulare KI-Computing-Lösungen zu betreiben. Wir glauben, dass dies eine transformative Wachstumschance darstellt. Indem wir unsere Energieressourcen mit der boomenden Nachfrage nach modularen KI-Computing-Infrastrukturen in Einklang bringen, wollen wir den Umsatz steigern und den Unternehmenswert durch einen innovativen, nachhaltigen Ansatz erhöhen."

"Wir werden nicht nur Erdgasressourcen für den Betrieb unserer modularen KI-Zentren nutzen, sondern auch mit unseren lokalen Versorgungsunternehmen und Genossenschaften zusammenarbeiten, um redundante, kostengünstige Stromlösungen bereitzustellen und so eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Wir sehen auch einen Weg, wie wir unsere Energiewende-Assets nutzen können, um Kunden eine kohlenstoffärmere Wasserstoff-Brennstofflösung für ihre KI-Rechner anzubieten."

Der Kursturbo für Jericho Energy? Eine reine Wasserstoff-Aktie als Abspaltung



Es könnte durchaus sein, dass es einige Anleger oder Fondsmanager gibt, die aufgrund von ESG-Vorschriften oder ihren eigenen ethischen Vorstellungen oder ihres Gewissens nicht in Firmen investieren können oder wollen, die im Bereich der fossilen Energien wie Öl und Gas tätig sind.

Nach der Abspaltung soll es dann einen reinen Öl- und Gasproduzenten (Jericho Energy) und eine 100%-ige Wasserstoff-Technologie Firma (Hydrogen Technologies) geben.





Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

Dieser Schritt wird dann verborgende Unternehmenswerte heben, die bislang im Kurs noch nicht berücksichtigt sind und im besten Fall auch neue Investoren anziehen.

Wenn die Abspaltung (Spin-Off) abgeschlossen ist, werden die Aktien von Jericho Energy Ventures, die das Öl- und Gasgeschäft des Unternehmens repräsentieren, voraussichtlich unter dem Kürzel JEV an der TSX Venture Exchange weiter notiert bleiben. Die neue Wasserstoff-Aktie wird dann als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht. Das Unternehmen betonte jedoch auch, dass es "keine Garantien hinsichtlich der Bedingungen, des Zeitplans oder des Abschlusses dieses Prozesses gibt".

"Wir sind der Meinung, dass die bestehenden JEV-Aktionäre von den Wachstumsaussichten profitieren werden, die sich aus dem Besitz von sowohl reinen Wasserstoff-Unternehmen als auch von Öl- und Gasunternehmen ergeben, wobei beide Unternehmen darauf ausgerichtet sind, ihren Wert zu maximieren und eine führende Rolle in ihrem Sektor einzunehmen", so CEO Brian Williamson.

Research Report sieht ein erstes Kursziel von 0,50 CAD: Mehr als +250% über dem aktuellen Kurs

Was die Öl- und Gasproduktion betrifft, so glauben die Analysten von Atrium Research, dass "die vorgeschlagene Transaktion" für eine viel größere Transparenz sorgen wird, da die Wirtschaftlichkeit der Vermögenswerte bisher durch die Rechnungslegung des JV verborgen war. "Wir sind der Meinung, dass dies den Anlegern eine bessere Einschätzung der Vermögenswerte ermöglichen wird, die zuletzt mit einem PV-10 (nur nachgewiesene Reserven) von 44 Mio. USD oder 0,29 CAD/Aktie angegeben wurden".

Atrium Research bewertet JEV weiterhin mit einer Sum-of-the-parts-Methode, einschließlich der Öl und Gas-Vermögenswerte mit 0,19 CAD /Aktie (0,7x NPV), Hydrogen Technologies mit 0,25 CAD /Aktie (4,5x 2025E-Umsatz) und seine Minderheitsbeteiligungen an Wasserstoff mit 0,03 CAD /Aktie (Kosten). Das Unternehmen bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 0,50 CAD pro Aktie, was einer potenziellen Rendite von mehr als +250% gegenüber dem aktuellen Stand entspricht.



Quelle: Screenshot des Research Artikels von Atrium

Das Research kann hier gratis eingesehen werden: https://mcusercontent.com/4bc421505c66d079778a0d0be/files/8ade26cf-cca4-f302-1a04-bbe8233e2404/20240418_Atrium_JEV_Spinoff.pdf



An der Wasserstofffront "wird die vorgeschlagene Transaktion es dem neuen Unternehmen ermöglichen, Investoren für die Energiewende und ESG zu gewinnen, die zuvor aufgrund des Öl- und Gasgeschäfts zurückgeschreckt sind", so die Analysten.



Steigerung des Aktienwerts durch Portfoliobereinigung



Zur Unterstützung der geplanten Transaktion schloss Jericho kürzlich eine Privatplatzierung in Höhe von 2,02 Mio. CAD. Die Finanzierung wurde von "Insidern und bestehenden Aktionären angeführt", betonten die Analysten. Außerdem verkaufte man erst im März 2025 seine Minderheitsbeteiligung an der Firma Supercritical Solutions, was weitere 1,8 Mio. USD / 2,5 Mio. CAD in die Kassen spülte.

Dies ist Teil seiner Strategie, sich stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und den Unternehmenswert zu steigern.

Brian Williamson, CEO von Jericho, erklärte: "Im Jahr 2025 ist es unser Ziel, unser Portfolio zu straffen und uns auf unsere Kernaktiva zu konzentrieren, wo wir die Entwicklung und den Erfolg vorantreiben können. Wir haben großen Respekt vor dem Team von Supercritical Solutions und seiner Technologie und freuen uns darauf, dass es in Zukunft eine wichtige Lieferoption für unsere Kunden von Hydrogen Technologies sein wird."

Das JEV-Portfoliounternehmen H2U Technologies schloss im Dezember 2024 eine Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit De Nora, dem weltweit größten Anbieter von Hochleistungsmembranen mit Katalysatorbeschichtung.

"Die Vereinbarung zielt darauf ab, kostengünstige und leistungsstarke Elektrokatalysatoren für die Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse zu identifizieren und zu entwickeln. Es wird erwartet, dass diese Katalysatoren die Marktpräsenz von erschwinglichem grünem Wasserstoff ermöglichen werden", erklärten die Analysten.

Die Technologie von JERICHO ENERGY VENTURES

Der Dynamic Combustion Chamber (DCC)-Kessel des Tochterunternehmens Hydrogen Technologies verbrennt Wasserstoff und Sauerstoff in einer Vakuumkammer, um Wasser und Dampf bei hohen Temperaturen und ohne Treibhausgase oder andere Schadstoffe zu erzeugen. Das einzige Nebenprodukt ist Wasser, das recycelt wird. Das System soll bestehende Kessel ersetzen, die mit Kohle, Erdgas, Diesel oder Heizöl betrieben werden.

Der CleanH2steam Dynamic Combustion Chamber (DCC) Boiler macht sich die Kraft des Wasserstoffs, des am häufigsten vorkommenden Elements im Universum, zunutze.

Hydrogen Technologies bietet eine saubere, emissionsfreie Energielösung für den gewerblichen und industriellen Kesselmarkt. Für den cleanH2steam DCC-Kessel, der ähnlich wie herkömmliche gewerbliche Wärme-, Heißwasser- und Industriedampfkessel funktioniert, gibt es eine breite Palette von Anwendungen: Ob Kraftwerke, Fernwärme, Lebensmittelverarbeitung, chemische Raffinerien, Zellstoff- und Papierfabriken oder große Veranstaltungshallen, Hydrogen Technologies hat eine zuverlässige, effiziente und saubere Lösung für die Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens.

Die innovativen Kesseldesigns von Hydrogen Technologies passen sich an unterschiedliche Kapazitäten und Dampfanforderungen an in einem geschlossenen Verbrennungskreislauf, der alle Stickstoffoxid- (NOx) und Kohlendioxidemissionen (CO2) eliminiert.

Die Technologie von Hydrogen Technologies hat einen um mehr als 20 % höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Kohlenwasserstoffkessel mit einem thermischen Gesamtwirkungsgrad von mehr als 95 %



Quelle: Hydrogen Technologies

Zur Erinnerung: Die Wasserstoffprojekte von JEV liefen gegen Ende 2023 und auch im Jahr 2024 sehr gut.

Im vergangenen Jahr wurden zwei der mit JEV verbundenen Wasserstoffzentren, die Midwest Alliance for Clean Hydrogen (MachH2) und das Pacific Northwest Regional Hydrogen Hub (PNWH2), für jeweils bis zu 1 Milliarde US-Dollar aus dem Regional Clean Hydrogen Hubs (H2Hubs) Programm des U.S. Department of Energy ausgewählt.

Im Oktober 2024 gab Jericho außerdem bekannt, dass es mit dem 125 Jahre alten Unternehmen Superior Boiler mit Sitz in Kansas, einem weltweit führenden Hersteller von Kesseln und Ausrüstungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen, eine Joint-Venture- und Fertigungsvereinbarung (MOU) zur Herstellung des DCC-Kessels unterzeichnet hat.

Nachfrage nach Wasserstoff dürfte rasant steigen

Die Unternehmensberatung PwC veröffentlichte kürzlich einen Bericht, in dem vorausgesagt wurde, dass die Nachfrage nach Wasserstoff in den kommenden Jahren stark ansteigen könnte. Obwohl dieser Bericht die Perspektive der Investoren auf Wasserstoff verändern könnte, fand er zunächst wenig Beachtung.

Die Zahlen in der untenstehenden Grafik sprechen jedoch für sich.

Auch die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass der weltweite Wasserstoffbedarf von gegenwärtig rund 100 Millionen Tonnen pro Jahr auf 430 Millionen Tonnen bis 2050 steigen wird.

Goldman Sachs schätzt, dass der globale Markt für grünen Wasserstoff bis 2050 einen Wert von etwa 11 Billionen US-Dollar haben wird. Der Bedarf an grünem Wasserstoff ist enorm und diese neue Industrie wird auch für Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) und dem geplanten Wasserstoff Spin-Off sehr profitabel werden.

Der Bericht von PwC macht unmissverständlich klar, dass eine saubere Energiezukunft ohne Wasserstoff nicht möglich sei.

Darin heißt es, dass selbst Länder mit ausreichenden erneuerbaren Ressourcen, aber vielen dicht besiedelten Gebieten, immer noch Wasserstoff importieren müssen.

Für Unternehmen wie Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) ist dies ein wichtiger Katalysator.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des PwC-Berichts gehören die folgenden:

? Bis 2030 wird die Wasserstoffnachfrage durch zahlreiche Nischenanwendungen in den Bereichen Industrie, Verkehr, Energie und Gebäude mäßig und stetig steigen.



? Durch sektorübergreifende Kooperationen werden neue Allianzen zur Entwicklung von Wasserstoffprojekten entstehen.



? Die Wasserstoffproduktionskosten werden bis 2030 um etwa 50 % sinken und dann bis 2050 mit etwas geringerer Geschwindigkeit weiter zurückgehen.



? Bis 2050 werden die Produktionskosten für grünen Wasserstoff in einigen Teilen des Nahen Ostens, Afrikas, Russlands, Chinas, der USA und Australiens im Bereich von 1 EUR bis 1,5 EUR/kg liegen.



? Im gleichen Zeitraum werden die Produktionskosten in Regionen mit begrenzten erneuerbaren Ressourcen, wie in weiten Teilen Europas, Japans oder Koreas, bei etwa 2 EUR/kg liegen, was diese Märkte zu wahrscheinlichen Importeuren von grünem Wasserstoff aus anderen Ländern macht.



? Viele große Länder - wie die USA, Kanada, Russland, China, Indien und Australien - verfügen über Regionen mit wettbewerbsfähiger und nicht wettbewerbsfähiger Wasserstoffproduktion, was sie dazu veranlassen könnte, den innerstaatlichen Handel zu entwickeln.



? Ähnlich wie bei den derzeitigen Öl- und Gashandelsplätzen werden sich überall auf der Welt Export- und Importzentren bilden, allerdings mit neuen Akteuren in Regionen, die reich an erneuerbaren Energien sind.

Die komplette PwC-Analyse zum Wasserstoffmarkt können Sie hier einsehen: https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/future-energy/green-hydrogen-cost.html





Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

Der Bericht steht zudem ganz im Einklang mit Donald Trumps erklärtem Ziel, die Energie-Dominanz der USA zu stärken.

Diese Dominanz wäre ohne die Nutzung sämtlicher verfügbaren Energiequellen undenkbar - darunter fossile Brennstoffe, Kernenergie, Wind- und Solarenergie sowie Wasserstoff.

Auch Bloomberg berichtet, dass die Versorgung mit sauberem Wasserstoff bis 2030 auf 16,4 Millionen Tonnen pro Jahr steigen dürfte - ein Anstieg um das Dreißigfache, begünstigt durch politische Unterstützung und eine wachsende Zahl an Projekten. Dennoch reiche dies nicht aus, um die meisten Regierungsziele zu erfüllen.

Warum sollte man einen Kauf der Jericho Energy Aktie in Erwägung ziehen?

Wachstumsmarkt Wasserstoff: Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung von Industrie, Transport und Energieerzeugung. Jericho Energy hat mit seinem patentierten Dynamic Combustion Chamber (DCC)-Wasserstoffkessel eine innovative Lösung entwickelt, die emissionsfrei Dampf und Wärme für industrielle Anwendungen liefert. Angesichts der weltweiten Bemühungen, CO2-Emissionen zu reduzieren, könnte diese Technologie stark an Bedeutung gewinnen.

Spin-Off: Durch die Abspaltung des Wasserstoffgeschäfts in eine eigenständige Firma soll ein Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden. Bisherige Unternehmenswerte die bislang keine Berücksichtigung finden, sollen so gehoben werden. Aktionäre der bisherigen Jericho Energy werden dann anteilig neue Aktien der Wasserstoff-Firma erhalten.



Diversifiziertes Geschäftsmodell: Während viele reine Wasserstoffunternehmen noch in der Entwicklungsphase stecken und keine stabilen Einnahmen haben, generiert Jericho Energy durch seine traditionellen Öl- und Gas-Joint-Ventures bereits Cashflow. Dies reduziert das Risiko und bietet finanzielle Stabilität, um die Wasserstoffsparte auszubauen.



Attraktive Bewertung: Mit einer Marktkapitalisierung von gerade mal rund 40 Mio. CAD erscheint die Aktie im Vergleich zu anderen Wasserstoff-Playern günstig bewertet. Sollte die DCC-Technologie kommerziellen Erfolg erzielen, könnte dies den Aktienkurs erheblich steigern.



Strategische Partnerschaften: Jericho Energy hat in den letzten Jahren Partnerschaften mit etablierten Unternehmen und Institutionen geschlossen, was die Marktakzeptanz und Skalierbarkeit der Technologie fördert. Dies signalisiert Vertrauen in das Unternehmen und seine Innovationen.

Starkes Management und einflussreiche Investoren

Jericho Energy wird von folgenden einflussreichen Investoren unterstützt:

? Ed Breen (~10%) - Vorsitzender und CEO von DuPont, bekannt für die Schaffung von Shareholder Value durch Spin-offs.

? Strauss Zelnick - Medienmogul und CEO von Take-Two Interactive (GTA 6), der als Vorsitzender für Belzberg & Co. deren Aktien verwaltet

? Andrew McKenna (10%+) - einflussreicher Lobbyist in Washington mit Verbindungen zu LIV Golf und der Trump-Regierung. Er kaufte persönlich bereits 32 Millionen Aktien von Jericho Energy!

? Mike Graves (15%+) - Öl- & Gasveteran, verkaufte das Familienunternehmen für $500M+. Der "Michael L. Graves Inter Vivos Trust" hält aktuell 42,9 Mio. Aktien von Jericho Energy.

Eine Auswahl aus dem Management-Team

Brian Williamson, CEO, President und Director:

Er ist seit 1995 in der Energiebranche tätig und in seiner Funktion als CEO für die Gesamtvision, Ausrichtung und Unternehmensstrategie von Jericho Energy Ventures verantwortlich. Herr Williamson begann seine berufliche Laufbahn bei Arthur Andersen in der Steuer- und Unternehmensberatungsabteilung. Während seiner Zeit bei Andersen arbeitete er mit Fortune-500- und FTSE-100-Unternehmen sowie privaten Firmen an einer Vielzahl von strategischen Initiativen, Projekten und Transaktionen. Anschließend wurde Williamson Präsident und COO der Harbor Group, einem von Private Equity unterstützten Unternehmen für Energieinvestitionen, -handel und Risikomanagement in New York. Von 2006 bis 2012 leitete Herr Williamson die Private-Equity-Plattform eines in New York ansässigen Finanzinstituts. Herr Williamson hat einen B.S. in Rechnungswesen von der LaSalle University und einen J.D. von der Widener University School of Law.



Janet Reiser, President von Hydrogen Technologies

Frau Reiser ist eine erfahrene politische Entscheidungsträgerin, leitende Angestellte und Programmmanagerin mit über 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Energiemanagement, Ingenieurwesen, Bauwesen und Telekommunikation, zuletzt als Leiterin der staatlichen Alaska Energy Authority. Sie verfügt über Erfahrungen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung und des Betriebs sowie im leitenden und technischen Management. Außerdem ist Sie ausgebildete Chemieingenieurin. Janet wurde als eine der "Top 50 Women in Hydrogen" sowie als "Top 10 in Hydrogen Technology und Innovation" ausgezeichnet.

Ryan Breen, Head of Corporate Strategy

Herr Breen ist der Leiter der Abteilung Unternehmensstrategie mit Sitz in Philadelphia, PA. Er arbeitet seit der Gründung von Jericho und ist verantwortlich für Finanzplanung, Due-Diligence-Prüfung, Strukturierung und Ausführung sowie für neue Investitionen, Kapitalbildung und Kreditvergabe. Er hat Transaktionen im Gesamtwert von über 100 Millionen Dollar abgeschlossen. Bevor er zu Jericho Energy Ventures kam, war Ryan bei der Investmentbank J.P. Morgan in New York tätig, wo er in der Diversified Industrials Group mit Schwerpunkt auf Multi-Industrial, Aerospace, Defense und Transportation arbeitete. Während seiner Zeit bei J.P. Morgan beteiligte sich Ryan an der Strukturierung und Durchführung von Transaktionen, einschließlich M&A und Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für Fortune 500-Unternehmen. Ryan erhielt einen B.A. in Geschichte von der Northwestern University.

Zum Abschluss nochmals die Highlights von JERICHO ENERGY (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ)

? Energieunternehmen mit zwei Geschäftsbereichen

? Öl- und Gasproduktion in Oklahoma (Kerngeschäft). Derzeit rund 2,2 Mio. CAD positiver jährlicher Cashflow. Expansion geplant.

? Wasserstoffsparte mit starkem Wachstumspotential.

? Der Betrieb unterliegt KEINEN ZOLLBESCHRÄNKUNGEN!

? Der wachsende Energiebedarf durch KI und Datenzentren sorgt auch beim Markt für Wasserstoff für einen massiven Zuwachs.



? Bevorstehender Spin-Off des Wasserstoffgeschäfts in eine eigene Gesellschaft

? Im November 2024 angekündigt. Bei der nächsten Hauptversammlung (Juni/Juli 2025) sollte über die Abspaltung entschieden werden.

? Aktionäre von Jericho Energy erhalten dann Aktien an beiden Unternehmen - doppeltes Engagement an den Energiemärkten.

? Wer zu einem bestimmten Stichtag Aktien von Jericho Energy hält, soll automatisch anteilig ebenfalls Aktien der neuen Hydrogen Technologies erhalten.

? Freisetzung von verborgenem Wert, da der Markt das Potential des Wasserstoffgeschäfts derzeit nicht komplett erkennt.

? Starkes Wachstum in beiden Geschäftsbereichen

? Eine Reihe positiver Nachrichten über Wasserstoff sollte bevorstehen

? Das Öl- und Gasgeschäft bleibt der Hauptschwerpunkt und profitiert von der nationalen Energiepolitik der USA.



? Warum Anleger jetzt hellhörig werden sollten

? Einzigartige Gelegenheit, Anteile an einem wachsenden Öl- und Gasunternehmen und einem vielversprechenden Wasserstoffunternehmen zu besitzen.

? Starker Aktionärsrückhalt und strategische Positionierung auf dem US-Markt.

? Katalysatoren: Bevorstehender Spin-Off, günstiges politisches Umfeld und mehrere anstehende Pressemitteilungen.



Beachten Sie bei einem Investment in einer Aktie mit solch enorm hohen Chancen aber auch enorm hohen Risiken wie Jericho Energy (TSX-V: JEV / WKN: A3DQHZ) immer ihr persönliches Risikoprofil. Agieren Sie immer mit Limitkursen und begrenzen Sie ihre möglichen Verluste. Die Aktie ist an allen wichtigen deutschen Handelsplätzen wie z.B. Frankfurt, TradeGate und der L&S Exchange gelistet. Die Heimatbörse ist die TSX-Venture in Kanada.

Viel Erfolg!

Quellenangaben:

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/indices/TTUT/pressreleases/25557781/the-value-unlocker-why-ed-breen-makes-investors-money/



https://jerichoenergyventures.com/news/



https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/ai-power-expanding-data-center-capacity-to-meet-growing-demand

https://www.streetwisereports.com/article/2024/04/25/energy-co-hopes-spinoff-would-lead-to-more-esg-investors.html

https://www.streetwisereports.com/article/2024/04/18/energy-co-initiates-strategic-process-to-spin-off-hydrogen-portfolio.html

https://www.thenewswire.com/press-releases/1A0vF6RnM-jericho-energy-proposed-spin-off-opens-its-hydrogen-division-to-30-trillion-esg-market.html



https://www.bloomberg.com/company/press/global-esg-assets-predicted-to-hit-40-trillion-by-2030-despite-challenging-environment-forecasts-bloomberg-intelligence/



https://mcusercontent.com/4bc421505c66d079778a0d0be/files/8ade26cf-cca4-f302-1a04-bbe8233e2404/20240418_Atrium_JEV_Spinoff.pdf



https://www.airbus.com/en/innovation/energy-transition/hydrogen/zeroe-our-hydrogen-powered-aircraft



https://www.pwc.com/gx/en/industries/energy-utilities-resources/future-energy/green-hydrogen-cost.html



https://about.bnef.com/blog/hydrogen-supply-outlook-2024-a-reality-check/

Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Autor (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Jericho Energy.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

Enthaltene Werte: US72919P2020,DE000ENER6Y0,CA4763392053