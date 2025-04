The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2025ISIN NameNO0011088593 DNO ASA 21/26XS1216614542 DT.BANK 15/25 MTN YCUS20453KAA34 PNC BANK 2025DE000A2YN033 IN.BK.BERLIN IS S.206DE000HLB44S5 LB.HESS.THR.CARRARA10A/24DE000HLB55V5 LB.HESS.THR.CARRARA04C/24USP2253TJT71 CEMEX S.A.B. 23/UND FLRDE000A2E4NU1 LIFEJACK AG IHS 17/25BE0002645266 KBC GROEP 19/25 MTNDE000LB1P3Y5 LBBW STUFENZINS 18/25