Der Zollstreit eskaliert, doch Immobilienaktien starten an der Börse durch. Vor Kurzem galten Vonovia, TAG, LEG & Co. noch als die großen Verlierer des Berliner Finanzpakets für Rüstung und Infrastruktur. Doch jetzt punkten sie Anlegern jetzt als sichere Häfen in unruhigen Zeiten. Die Aktien deutscher Immobilienkonzerne zählten zu den wenigen Gewinnern der Eskalation im Zollstreit, die US-Präsident Donald Trump am 3. April ausgelöst hat. Währen der DAX in den vergangenen drei Handelstagen zwölf ...

