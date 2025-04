Mainz (ots) -Verbund Pflegehilfe ruft zu mehr Aufmerksamkeit für pflegebedürftige Menschen auf.Anlässlich des Weltgesundheitstags am 7. April 2025 macht der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) aus Mainz auf eine Bevölkerungsgruppe aufmerksam, die besondere Unterstützung braucht: pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. In Zeiten des demografischen Wandels und steigender Belastung im Pflegebereich brauchen sie verlässliche Unterstützung und Orientierung mehr denn je."Gesundheit ist nicht für alle selbstverständlich", sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe. "Besonders ältere und pflegebedürftige Menschen sind auf ein funktionierendes Gesundheitssystem und niedrigschwellige Unterstützung angewiesen. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Hilfe schnell, individuell und unbürokratisch geleistet wird."Der Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) bietet bundesweit eine kostenfreie, telefonische Beratung rund um Pflege und Versorgung an. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über 1,5 Millionen Menschen persönlich beraten und sie dabei unterstützt, passende Pflegedienste (https://www.pflegehilfe.org/ambulante-pflegedienste), Heimplätze oder dringend benötigte Pflegehilfsmittel zu finden. Ein ebenso wichtiger Teil der Beratung besteht darin, auf finanzielle Entlastungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, von denen viele Betroffene bisher nichts wussten.Entlass-Manager: Reibungsloser Übergang in die NachversorgungZusätzlich zur individuellen Beratung bietet der Verbund Pflegehilfe auch digitale Lösungen für Institutionen im Gesundheitswesen an. Mit dem Entlass-Manager (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager), einer innovativen Softwarelösung für Krankenhäuser, gelingt die Organisation der Nachversorgung von Patienten schnell, strukturiert und digital - mit nur wenigen Klicks. Die Anwendung unterstützt das Entlassmanagement gemäß §39 SGB V und erleichtert die rechtssichere Dokumentation von Patientendaten.Über 45.000 Nachversorger wie ambulante Pflegedienste (https://www.pflegehilfe.org/ambulante-pflegedienste), Pflegeheime (https://www.pflegehilfe.org/pflegeheime), Sanitätshäuser und weitere Anbieter sind bereits im System integriert. So können passende Versorger gezielt nach Verfügbarkeit, Standort und Leistungsangebot ausgewählt werden - ganz ohne zeitaufwendige Telefonate oder manuelle Recherchen.Der Entlass-Manager (https://outlook.office365.com/book/TerminplanungEntlassManager@pflegehilfe.de/) bildet eine digitale Brücke zwischen Klinik und Pflege, beschleunigt die Kommunikation mit Nachversorgern, spart wertvolle Zeit im Klinikalltag und hilft dabei, Versorgungslücken effektiv zu vermeiden. "Das sorgt nicht nur für einen besseren Übergang, sondern auch für mehr Sicherheit und Entlastung bei Patienten, Angehörigen und Klinikpersonal", erklärt Haas.Anfragen-Manager: digitales AufnahmemanagementErgänzend dazu stellt der Anfragen-Manager (https://www.pflegehilfe.org/mitglied-werden), ebenfalls als eine innovative Software as a Service (SaaS)-Lösung, Pflegeeinrichtungen und weiteren Pflegedienstleistern eine Plattform zur Verfügung, auf der sämtliche Anfragen gesammelt werden. Pflegeeinrichtungen müssen sich nicht länger mit fragmentierten und oft fehleranfälligen Systemen auseinandersetzen, sondern können alle relevanten Anfragen zentral verwalten und strukturiert bearbeiten.Dank der intelligenten Warteliste haben Einrichtungen stets die passende Anfrage zur Hand und strukturierte Patientendaten lassen sich nahtlos in bestehende Branchensoftwares integrieren. "Der Anfragen-Manager bietet Pflegeeinrichtungen eine moderne und zukunftssichere Lösung für ihr Belegungs- und Personalmanagement. Unser Anspruch ist es, die Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten, um den Alltag von Pflegeeinrichtungen und Pflegedienstleistern spürbar zu entlasten", sagt Haas.Appell zum WeltgesundheitstagZum Weltgesundheitstag appelliert der Verbund Pflegehilfe an Politik und Gesellschaft, Pflege als integralen Bestandteil der Gesundheitsversorgung zu begreifen. "Pflege darf nicht länger am Rand des Gesundheitssystems stehen", fordert Haas. "Sie ist ein zentrales Zukunftsthema, das politisches Handeln und gesellschaftliche Solidarität erfordert. Wer 'Gesundheit für alle' wirklich will, muss auch für gute Pflegebedingungen sorgen."Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 Millionen Beratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.