Der globale Ausverkauf an den Aktienmärkten bekommt auch der Biotechnologie-Sektor mit voller Breitseite zu spüren. Allein am Freitag brach der Nasdaq Biotechnology Index um 5,5 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief ein. Selbst große Biopharma-Titel, die gern in Krisenzeiten als sicherer Hafen gehandelt werden, stehen unter Verkaufsdruck.Durch den Kursverfall von 5,5 Prozent auf 3.904 Punkte krachte das Branchenbarometer unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Punkten. Das Papier des Biotech-Riesen ...

