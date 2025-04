Erstmals sind die umfangreichen Distributionsmarktdaten von NIQ auf der integrierten Datenplattform gfknewron® verfügbar. Diese bietet neben Marktinformationen zum Einzel- und Fachhandel, Systemhäusern sowie dem Verbraucherverhalten und Prognosefunktionen nun auch Einblicke in die Distribution.

NielsenIQ (NIQ), ein führendes Marktforschungsunternehmen, gibt die weltweite Einführung von gfknewron® Supply Chain auf seiner Daten- und Analyseplattform gfknewron® bekannt. Zum ersten Mal wird eine KI-basierte Plattform globale Distributionsdaten bereitstellen und damit Kunden sowie Partner aus dem Technologiebereich unterstützen, ihr Distributions- und Channel-Geschäft effizient zu steuern. gfknewron® Supply Chain hilft Herstellern, Händlern, Lieferanten und dem Channel, die Komplexität einer globalen Lieferkette zu bewältigen und sich schnell an Marktveränderungen anzupassen, indem es mit nur wenigen Klicks umfassende Einblicke in die Distribution liefert.

"Unsere Kunden und Partner sind dank der detaillierten Kanalsegmentierung und der einfachen Handhabung nun in der Lage, ihre Wertschöpfungskette und ihr Distributions- und Channelgeschäft präzise und schnell zu steuern. Durch die Integration globaler Distributionsdaten auf unserer Plattform, die bereits Point-of-Sale-Marktinformationen, Verbrauchereinblicke und Prognosefunktionen bietet, machen wir einen großen Schritt nach vorne, um unseren Kunden und Partnern zu mehr Erfolg zu verhelfen.", sagt Tatjana Wismeth, Head of Distribution and Supply Chain Intelligence bei NIQ. "NIQ ist es erstmals gelungen, diese komplexen Datensätze in einer einzigen Plattform zusammenzuführen und damit die Distributionsmarktanalyse und Steuerung der Lieferkette und des Vertriebs auf die nächste Stufe zu heben."

gfknewron Supply Chain bietet Herstellern von technischen Konsumgütern sowie Nutzern aus Distribution und dem Channel detaillierte Einblicke in die Distribution, die auf den Verkaufsdaten von rund 300 Distributoren in über 45 Märkten weltweit basieren. Die Daten werden wöchentlich für 200 Produktgruppen aus den Bereichen IT, Unterhaltungselektronik, Büro- und Telekommunikation sowie kleine Haushaltsgeräte aktualisiert. Mit 24 einzeln berichteten Vertriebskanälen, die sowohl B2B als auch B2C-Kanäle umfassen, erhalten Nutzer einen einzigartigen Einblick in die Distribution und deren Vertriebskanäle.

Um diese umfassende Marktübersicht zu ermöglichen, hat NIQ mit dem Global Technology Distribution Council (GTDC) und seinen Mitgliedern zusammengearbeitet. "Wir sind stolz darauf, mit NIQ zu kooperieren und zu diesem großartigen Erfolg beizutragen, da es die Arbeit mit Distributionsdaten sehr vereinfacht. Das Tool ermöglicht es den Nutzern, Distributionsdaten mit großer Flexibilität über Märkte hinweg schnell und unkompliziert zu analysieren. Unsere Distributoren und Hersteller freuen sich bereits darauf, ihre Teams einzubinden und die Effizienz ihrer Distributionsmarktdatenanalysen zu steigern", sagte Peter van den Berg, Geschäftsführer für GTDC EMEA.

gfknewron® ermöglicht einen schnellen Zugriff und einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Modulen, sodass Nutzer Wachstumstreiber in Distributionsmärkten, die Dynamik von Marken und Vertriebskanälen sowie Preisentwicklungen sofort verstehen und sogar die meistverkauften Artikel auf Einzel-SKU-Ebene identifizieren können. Dies hilft Herstellern, Distributoren und Händlern, ihr Distributions- und Vertriebsmanagement zu steuern und ihre Preisgestaltung in der Distribution zu optimieren. Dank der geografischen Abdeckung von NIQ profitieren Nutzer von globalen, einheitlichen Distributionsdaten über alle Märkte hinweg. Das Tool stärkt die Zusammenarbeit, da Analysen einfach kombiniert und teamübergreifend geteilt werden können.

Zusammen mit Point-of-Sales-Informationen und Consumer Insights können verschiedene Markteinblicke kombiniert und fundierte Marktentscheidungen getroffen werden. Das Prognosemodul von NIQ für Point-of-Sale-Informationen ergänzt die Sicht der Nutzer und liefert Einblicke in zukünftige Markterwartungen.

Das neue Modul gfknewron® Supply Chain steht ab dem 07. April 2025 global zur Verfügung. Interessenten können eine Live-Demonstration bei NIQ anfragen.

Über gfknewron®

gfknewron ist eine "always-on"-Plattform, die Markt-, Verbraucher- und Markenintelligenz mit AI-gestützten Empfehlungen kombiniert und es Unternehmen ermöglicht, aussagekräftige und vernetzte Erkenntnisse zu gewinnen und schnell handeln zu können, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Plattform bietet drei spezifische Module: gfknewron Market für Markt- und Wettbewerbseinblicke, gfknewron Consumer für ein tiefgreifendes Konsumentenverständnis und gfknewron Predict, das auf Basis von Marktdaten und AI-gestützter Intelligenz Handlungsempfehlungen für Unternehmen liefert.

Über NIQ

NIQ ist ein weltweit führendes Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. NIQ ist in mehr als 90 Ländern tätig und deckt rund 85 Prozent der Weltbevölkerung sowie über 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen geliefert werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

