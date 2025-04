Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit massiven Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Kurz nach 9 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 18.695 Punkten berechnet, was einem Minus von 9,4 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.Die dts Nachrichtenagentur sendet weitere Details im Börsenbericht um 9:30 Uhr.