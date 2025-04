Der Getränkeriese verstärkt seine Führungsebene und setzt auf gesundheitsbewusste Produkte wie Poppi, während die Aktie unter Druck steht und eine vorsichtige Prognose abgibt.

PepsiCo hat zum 7. April 2025 Mark Kirkham zum Chief Marketing Officer (CMO) für die US-Getränkesparte ernannt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 130,48 Euro und verzeichnet einen Tagesrückgang von 2,63%. Kirkham, der seit 14 Jahren im Unternehmen tätig ist, leitete zuvor das internationale Getränkemarketing und spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Angebots an zuckerfreien Optionen sowie der Auffrischung des globalen Markenauftritts. Diese Führungsänderung unterstreicht PepsiCos Engagement, sein Portfolio an funktionellen Getränken zu erweitern und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen.

In einem strategischen Schritt zur Erschließung des Marktes für gesundheitsbewusste Getränke übernahm PepsiCo die Marke Poppi, einen Hersteller von präbiotischen Erfrischungsgetränken, für rund 2 Milliarden Dollar. Diese Akquisition positioniert das Unternehmen im wachsenden Sektor der Getränke für die Darmgesundheit und spiegelt das Bestreben wider, die Produktpalette zu diversifizieren und der Nachfrage nach funktionellen Getränken gerecht zu werden.

Innovative Marketingstrategien und Produkteinführungen

Zur Belebung seiner Markenpräsenz hat PepsiCo innovative Werbekampagnen gestartet, darunter die "Undercover Cups"-Kampagne, die die Kombination von Pepsi mit beliebten Speisen hervorhebt. Darüber hinaus hat die Einführung von Starry, einem Zitronen-Limetten-Erfrischungsgetränk, das auf die Generation Z abzielt, sowie die Erweiterung der zuckerfreien Varianten zu einer Steigerung der Verkäufe des klassischen Pepsi-Getränks um 5,8% im Jahr 2025 beigetragen.

Trotz dieser Initiativen steht PepsiCo vor Herausforderungen, wie dem Rückgang der Limonadenverkäufe um 32% von 2010 bis 2023. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aktienkurs um 16,47% gefallen und hat mit dem aktuellen Kurs sein 52-Wochen-Tief erreicht. Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Kerngewinns pro Aktie im niedrigen einstelligen Bereich, was einen vorsichtigen Optimismus inmitten von Marktgegenwind widerspiegelt.

Die strategische Neuausrichtung von PepsiCo, die Führungswechsel und der Fokus auf funktionelle Getränke demonstrieren einen proaktiven Ansatz für die Marktdynamik. Die Aktie notiert derzeit etwa 13% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt.

