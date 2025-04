Eine unscheinbare iPhone-Funktion, ein alter Wahlkampf-Mail-Verlauf - und plötzlich liest ein Journalist mit, wenn über Luftschläge gesprochen wird. Ein jüngst erschienener Bericht des Guardian beschreibt, wie der Chefredakteur des Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, versehentlich in einen vertraulichen Gruppenchat des Weißen Hauses aufgenommen worden sein soll. In dem Chat auf der Messenger-Plattform Signal diskutierten hochrangige US-Beamt:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...