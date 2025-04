Ebringen (ots) -Weiterempfehlungen reichen nicht mehr aus, um die Auftragsbücher von Handwerksbetrieben aus der PV-Branche zu füllen - die Lösung: Kundengewinnung über Social Media. Mit Anfragenfluss hat Jonathan Plum sich darauf spezialisiert, Handwerksbetrieben in der Photovoltaik- und SHK-Branche mit gezielten Kampagnen planbare und hochwertige Anfragen zu liefern. In diesem Artikel verrät er wertvolle Tipps und Strategien, mit denen Solarunternehmen auf die veränderten Marktbedingungen reagieren können.In der Vergangenheit konnten sich viele auf die Photovoltaik-Branche spezialisierte Handwerksbetriebe auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen, um neue Aufträge zu generieren. Doch das Marktumfeld hat sich stark verändert: Während die Zahl der Anbieter gestiegen ist, ist die Nachfrage nach PV-Anlagen rückläufig. In der Folge herrscht ein harter Preiswettbewerb, in dem es für die Betriebe immer schwieriger wird, hohe Preise mit profitablen Margen zu rechtfertigen. "Wer als Handwerksbetrieb in diesem Markt bestehen möchte, muss sich strategisch anders aufstellen", verrät Jonathan Plum, Gründer und Geschäftsführer von Anfragenfluss. "Die Herausforderung besteht darin, reine Weiterempfehlung durch planbare, skalierbare Kundengewinnung zu ersetzen.""Social Media bietet die optimale Plattform für eine unabhängige Kundengewinnung, die planbares Wachstum und den Ausstieg aus dem Preiskampf ermöglicht", ergänzt Philip Klein, der als Vertriebsleiter für Anfragenfluss tätig ist. Als eine der führenden Adressen für hochwertige Leadgenerierung in der Handwerksbranche unterstützt Anfragenfluss seine Kunden dabei, konstant neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen, ohne sich mit Lead-Portalen, schlechten Leads oder ineffektivem Marketing auseinandersetzen zu müssen. Mit ihrer Spezialisierung auf die Photovoltaik- und SHK-Branche entwickeln Jonathan Plum und sein Team maßgeschneiderte Online-Marketing-Konzepte, um über Meta-Ads - also Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram - hochwertige und qualifizierte Kundenanfragen zu generieren. Dass die Strategie funktioniert, hat Anfragenfluss mit über 160 Kunden und mehr als 16 Millionen generierten Aufrufen längst bewiesen.Lead-Generierung mit Anfragenfluss: Von diesen Vorteilen profitieren HandwerksbetriebeAuf PV-Anlagen spezialisierte Handwerksbetriebe, die in dem neuen Marktumfeld bestehen wollen, müssen die Kundengewinnung selbst in die Hand nehmen. Eine Möglichkeit, die Abhängigkeit von Weiterempfehlungen und damit unberechenbaren Aufträgen zu reduzieren, ist die Lead-Generierung über das Internet. "Anstatt sich auf klassische Lead-Portale zu verlassen, bei denen Anfragen oft an mehrere Anbieter verkauft werden und der Wettbewerb um den Kundenpreis extrem hoch ist, sollten Handwerksbetriebe jedoch eigene, exklusive Kundenanfragen generieren", rät Jonathan Plum. Das gelingt am besten durch den gezielten Einsatz der sozialen Medien. Mit Online-Marketing-Kampagnen, die vornehmlich auf bezahlten Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram basieren, lassen sich für die Betriebe große Erfolge erzielen.Die Vorteile, die diese Strategie für die Handwerksbetriebe bereithält, sind überzeugend. Der Ersatz von Zufallsaufträgen durch eine regelmäßige und berechenbare Kundengewinnung ermöglicht ihnen planbares Wachstum. Die Meta-Ads erreichen nicht nur innerhalb kürzester Zeit tausende Sichtkontakte mit potentiellen Kunden, sondern können auch gezielt an Menschen ausgespielt werden, die sich bereits für eine Solaranlage interessieren. Das macht die Investition in die Werbekampagnen gut kalkulierbar: Ein Unternehmen weiß im Vorfeld genau, wieviel Budget eingesetzt werden muss, um eine bestimmte Anzahl qualifizierter Photovoltaik-Leads zu erhalten. "Wer seine eigenen Kundenanfragen generiert, hat außerdem den Vorteil, sich aus dem Preiskampf auf dem Markt heraushalten zu können", erklärt der Geschäftsführer von Anfragenfluss. "Und dass nicht über den Preis konkurriert werden muss, bedeutet im Umkehrschluss höhere Margen."Eine kontinuierliche profitable Auftragslage und planbares Wachstum durch exklusive PV-LeadsJahrelange Erfahrung und tiefgreifendes Wissen machen die Experten von Anfragenfluss zu starken Partnern für Handwerksbetriebe, die sich durch exklusive PV-Leads einen großen Marktvorteil sichern wollen. Denn im Gegensatz zu klassischen Agenturen ist Anfragenfluss auf die PV-Branche spezialisiert und kennt ihre Herausforderungen gut. Mit optimierten Kampagnen helfen Jonathan Plum und sein Team ihren Kunden dabei, qualifizierte Anfragen von Interessenten zu generieren, die aktiv nach einer Lösung suchen - und ermöglichen es ihnen damit, dem Preiskampf mit unzähligen anderen Anbietern zu umgehen und ihr Marketingbudget effektiv einzusetzen. "Handwerksbetriebe müssen sich in der aktuellen Marktlage strategisch anders positionieren", fasst Vertriebsleiter Philip Klein zusammen. "Wer sich von Mund-zu-Mund-Propaganda unabhängig macht und stattdessen auf digitale Lead-Generierung setzt, kann sich eine stabile und profitable Auftragslage sichern - ohne seine Preise senken zu müssen."Sie möchten konstant hochwertige Anfragen generieren und Ihren Handwerksbetrieb planbar wachsen lassen? Melden Sie sich jetzt bei Jonathan Plum von Anfragenfluss und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch! 