FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1245 (1330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1065 (1080) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONDI TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1100 (1110) PENCE - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1640 (1680) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 572 (536) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3732 (3597) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 217 (216) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 177 (175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 164 (171) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1300 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob