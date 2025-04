NÜRNBERG (dpa-AFX) - Deutschland war im Februar erstmals seit langer Zeit nicht mehr Hauptzielland von Asylsuchenden in Europa. Nach der in Nürnberg veröffentlichten Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) lagen bei der Gesamtzahl der Asylanträge Frankreich mit 13.080 und Spanien mit 12.975 vor Deutschland mit 12.775. Zum Vergleich: In der Summe des gesamten Jahres 2024 lag Deutschland mit 250.615 Anträgen noch mit Abstand an der Spitze vor Spanien mit 166.175 und Italien mit 158.605.

Ein internationaler Vergleich für den März liegt bisher nicht vor. In Deutschland ging die Zahl der Asylanträge aber weiter zurück, auf 10.647, davon 8.983 Erstanträge. Das sind 19,7 Prozent weniger als im Februar und 45,3 Prozent weniger als im März 2024. Das liegt vor allem an einem klaren Rückgang von Asylanträgen von Menschen aus den drei Haupt-Herkunftsländern Syrien, Afghanistan und Türkei./dm/DP/mis