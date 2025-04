Zürich - Der Ausverkauf am Schweizer Aktienmarkt geht am Montag weiter. Dabei kam es aufgrund der «Zoll-Panik» vor allem in der Eröffnungsphase zu einer Verkaufswelle. Viele Anleger fürchten nun eine baldige Rezession und wieder steigende Inflationsraten. Die Stimmung sei sehr nervös und habe zumindest am Anfang «leicht panische Züge» angenommen. «Die Nerven liegen blank», meint ein Händler. Die konjunkturellen Spätfolgen der US-Zollpolitik liessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...