NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Javier Garrido verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zum Offshore-Windparkprojekt Rampion 2 vor der Küste von Sussex. Die britische Regierung habe grünes Licht gegeben, zitiert er aus dem Bericht. Der Zeitplan des Projekts sehe einen möglichen Baubeginn bis 2027 und eine Inbetriebnahme bis Ende des Jahrzehnts vor. Garrido vermutet jedoch, dass RWE dieses Projekt erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterverfolgen könnte./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 07:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 07:46 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007037129