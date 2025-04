Die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump hat für weltweite Verunsicherung und einen massiven Einbruch bei Aktien und Kryptowährungen gesorgt. Ein nicht unumstrittener Analyst sieht jetzt gar den Crash des Jahrhunderts bevor - liegt er richtig? Seit US-Präsident Donald Trump am 2. April 2025 neue Zölle in riesigem Umfang angekündigt hat, befinden sich die Kurse von Aktien und Kryptowährungen auf Sinkflug. Zum Wochenstart am 7. April sackten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...