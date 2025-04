Seitdem Trump am vergangenen Donnerstag seine neue Zoll-Politik verkündet hat, befinden sich die Aktienmärkte im freien Fall - nicht nur in den USA, sondern weltweit. Am Montag meldete er sich über die Social-Media-Plattform Truth Social zu Wort und fand einen Schuldigen für die massiven Verwerfungen an den Börsen."Die Ölpreise sind gefallen, die Zinsen sind gefallen (die langsam reagierende Fed sollte die Zinsen senken!), Lebensmittelpreise sind gefallen, es gibt KEINE INFLATION, und die seit Langem ...

