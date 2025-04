Berlin - Die Außenminister der G7-Staaten verurteilen Chinas großangelegte Militärübungen rund um Taiwan. In einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt es: "Die G7-Mitglieder ermutigen weiterhin zu einer friedlichen Lösung von Problemen durch einen konstruktiven Dialog zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße."Die G7-Außenminister sowie die Hohe Vertreterin der Europäischen Union, seien "angesichts Chinas provozierender Handlungen" tief besorgt, insbesondere wegen der jüngsten groß angelegten Militärübungen rund um Taiwan.Diese immer häufiger auftretenden und destabilisierenden Aktivitäten verschärften die Spannungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, so die Außenminister. Außerdem gefährde dies die globale Sicherheit und den weltweiten Wohlstand, hieß es weiter.Die G7-Mitglieder und die internationale Gemeinschaft insgesamt hätten ein Interesse an der Wahrung von Frieden und Stabilität in der gesamten Taiwanstraße. Man lehne sämtliche einseitigen Handlungen ab, die diesen Frieden und diese Stabilität, auch durch die Anwendung von Gewalt oder Zwang, bedrohten.