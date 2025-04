Barendrecht, Niederlande (ots) -Conduct präsentiert RoofSupport - das modulare, werkzeuglose Kabelmanagementsystem zur sicheren, effizienten und windzertifizierten Verlegung von Solarkabeln auf Flachdächern.Das System, bestehend aus Gitterrinne, Dachstützen und Abdeckung, bietet Installateuren eine komplette Lösung für Photovoltaikinstallationen.Integrierbar und schnell montiertRoofSupport lässt sich vollständig in den PVshelter integrieren - das modulare Wechselrichtermontagegestell für die sichere und windzertifizierte Platzierung von Wechselrichtern auf dem Flachdach.Da sowohl PVshelter als auch RoofSupport komplett aus Magnelis®-Stahl gefertigt sind, bieten beide Systeme eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.Magnelis® wurde entwickelt, um den ökologischen Fußabdruck des Produkts zu minimieren: Die Beschichtung garantiert eine lange Lebensdauer und benötigt weniger Energie in der Herstellung als beispielsweise feuerverzinkter Stahl. Zudem weist Magnelis® während der gesamten Lebensdauer eine äußerst geringe Zinc-Off-Rate auf.Der Einsatz von RoofSupport und PVshelter in dachmontierten PV-Anlagen trägt zu einer höheren Installationsqualität, extrem niedrigen CO2-Emissionen bei und erfüllt die Anforderungen der IEC 60364-7-712 sowie der VDE 0100-712, der deutschen Norm für Photovoltaikanlagen.Warum RoofSupport wählen?- Nachhaltiger Magnelis®-Stahl- Werkzeuglose Montage- Erfüllt die VDE 0100-712 Norm- Zeit- und kostensparend- Lebensdauer > 25 JahreÜber ConductConduct ist ein führender Hersteller im Bereich der Brandsicherheit von Photovoltaikanlagen. Qualität, Installationsfreundlichkeit und Effizienz stehen im Mittelpunkt.Pressekontakt:Weitere Informationen zu Conduct Technical Solutions finden Sie unter conduct.nl, per E-Mail an info@conduct.nl oder telefonisch unter +31 180 531120.Original-Content von: Conduct Technical Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170444/6007943