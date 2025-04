Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag auf der Social-Media-Plattform TruthSocial seinen harten Kurs bekräftigt hat, ist noch keine Erholung an der Wall Street in Sicht. Stattdessen zeigt ein Blick auf die Futures: Der S&P 500 droht nun unter eine charttechnisch wichtige Unterstützung zu fallen.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat Donald Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social in einem Post kurzerhand China zum Sündenbock für die Kursverluste gemacht. Die Anschuldigungen ...

