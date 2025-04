Datalec Precision Installations (DPI), ein führender Anbieter von erstklassigen Rechenzentrumslösungen, der sich auf M&E- und Connectivity-Design, maßgeschneiderte Fertigung, Bau und Installationsdienstleistungen spezialisiert hat, gibt stolz bekannt, dass das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 für Informationssicherheitsmanagement erhalten hat. Dieser weltweit anerkannte Standard unterstreicht das Engagement von DPI für den Schutz sensibler Daten und die Aufrechterhaltung höchster Betriebssicherheit.

Dieser Meilenstein kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Branche vor der Compliance-Frist im Oktober 2025 auf das aktualisierte ISO/IEC 27001:2022-Rahmenwerk umstellt. Die Zertifizierung von DPI spiegelt den proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Einführung modernisierter Kontrollen und der Bewältigung der heutigen Herausforderungen im Bereich der Cyber- und Informationssicherheit wider und stellt sicher, dass Kunden in einer zunehmend digitalen Landschaft von einem soliden Schutz profitieren.

"Ein Bekenntnis zu Exzellenz in der Sicherheit"

"Bei DPI steht der Schutz der sensiblen Daten unserer Kunden und Mitarbeiter im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit", so Glenn Stephenson, Operations Director Electronic Security und Information Security Officer bei DPI. "Die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 zeigt, dass wir uns unermüdlich dafür einsetzen, die höchsten globalen Standards für Informationssicherheit zu erfüllen. Diese Leistung stärkt nicht nur das Vertrauen unserer Kunden, sondern positioniert uns auch als führender Anbieter von sicheren Rechenzentrumslösungen."

Hauptvorteile für DPI-Kunden

Die ISO 27001-Zertifizierung von DPI bietet seinen Kunden weltweit greifbare Vorteile:

Verbesserter Datenschutz: Die Implementierung fortschrittlicher Sicherheitskontrollen gewährleistet die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Einhaltung internationaler Vorschriften wie GDPR, HIPAA und PCI DSS schafft Vertrauen und vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften.

Proaktives Risikomanagement: Ein strukturierter Ansatz zur Identifizierung und Minderung von Risiken minimiert potenzielle Störungen.

Betriebliche Effizienz: Optimierte Prozesse führen zu höherer Produktivität und Kosteneinsparungen.

Diese Leistung lässt sich weiter in die robuste Zertifizierungssuite von DPI integrieren ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 45001 (Arbeitsschutz) und schafft so ein umfassendes integriertes Managementsystem, das in allen Bereichen des Betriebs für Exzellenz sorgt.

DPI hält ISO 27001 als Maßstab für Vertrauenswürdigkeit und operative Exzellenz. Angesichts der sich weiterentwickelnden Bedrohungen der Cybersicherheit positioniert diese Zertifizierung DPI als bevorzugten Partner für Kunden, die sichere, skalierbare Lösungen suchen, die auf die Anforderungen moderner digitaler Infrastrukturen zugeschnitten sind.

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet erstklassige, globale Rechenzentrumslösungen und ist auf M&E- und Konnektivitätsdesign, maßgeschneiderte Fertigung, Bau und Installationsdienstleistungen spezialisiert. Mit unübertroffener technischer Expertise bieten wir Beratung, technische und kritische Reinigung, elektronische Sicherheit und Managed Services für jeden Bedarf im Rechenzentrum.

