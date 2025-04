Euskirchen (ots) -Als einem der größten Tiernahrungshersteller Europas liegt PURINA die Gesundheit von Haustieren seit 130 Jahren am Herzen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Tiergenetik-Start-up FERAGEN bieten sich neue Möglichkeiten, die Gesundheit der geliebten Vierbeiner langfristig zu fördern. PURINA und FERAGEN bündeln ihr Wissen auf dem Gebiet der Tierernährung und der Genetik, um auf Basis genetischer Analysen maßgeschneiderte Ernährungsempfehlungen zu entwickeln. Beide möchten im Rahmen ihrer Kooperation noch enger mit Züchter:innen, Tierärzt:innen und Tierhalter:innen zusammenarbeiten. Das gemeinsame Ziel: Möglichst vielen Tieren ein besseres, gesünderes Leben zu ermöglichen.Das österreichische Start-up FERAGEN wurde 2022 Teil des ersten internationalen Förderprogramms für Start-ups in der Heimtierbranche - UNLEASHED von PURINA. Aus den gemeinsamen Visionen für die Tiergesundheit und der Begeisterung für innovative Ansätze ist nun eine weiterführende Kooperation entstanden. In der nächsten Phase der Zusammenarbeit werden PURINA und FERAGEN gemeinsam an Projekten arbeiten, um Züchter:innen und Tierhalter:innen gezielt und umfassend zu unterstützen."Die Verbesserung der Gesundheit von Haustieren ist uns bei PURINA ein zentrales Anliegen. Eine ausgewogene Ernährung spielt auch bei Tieren eine Schlüsselrolle für ein gesundes, langes Leben. Die Produkte von PURINA PRO PLAN wurden speziell entwickelt und wissenschaftlich getestet, um den spezifischen Bedürfnissen fast aller Hundetypen in vielen Lebensphasen gerecht zu werden", betont Marius Baumeister, Business Executive Officer Nestlé PURINA Österreich.Mag. Dr. Anja Geretschläger, CEO und FERAGEN-Gründerin sagt: "Unsere Vision ist es, durch modernste genetische Analysen die Grundlage für eine gesunde und vielfältige Hundezucht zu schaffen. Verantwortung und wissenschaftliche Expertise sind für uns der Schlüssel zum Wohl der Tiere. Unsere DogMatching-Plattform und die internationale Datenbank ermöglichen Züchtern und Clubs weltweit, nachhaltige Zuchtstrategien zu entwickeln und gesunde Nachkommen zu gewährleisten - ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Tierleid."FERAGEN: Wie Labradorhündin Nala zum Ursprung einer Erfolgsgeschichte wurdeAls Dr. Anja Geretschläger im Jahr 2010 ihre Labrador-Hündin Nala bei sich aufnahm, ahnte sie nicht, wie sehr dieser Welpe ihr Leben verändern würde. Schon wenige Wochen nach Nalas Einzug traten plötzlich gesundheitliche Probleme auf: Hautausschläge, Juckreiz und Allergien bestimmten den Alltag der jungen Hündin. Was folgte, war eine nervenaufreibende Odyssee zwischen Tierärzt:innen, Medikamenten und Diäten - über zwei lange Jahre hinweg.Als Molekularbiologin wollte sich Anja nicht damit zufriedengeben, Symptome lediglich zu behandeln. Sie wollte wissen, warum Nala litt, und begann, sich intensiv mit der Genetik von Hunden auseinanderzusetzen. Ihre Recherchen ergaben, dass viele gesundheitliche Probleme genetische Ursachen haben und durch gezielte Analysen frühzeitig erkannt werden könnten.Diese Erkenntnis ließ Anja nicht mehr los. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael gründete sie 2012 das Unternehmen FERAGEN - aus einer tiefen, persönlichen Motivation und der Liebe zu einem Hund, der die Augen für die Wichtigkeit genetischer Vorsorge geöffnet hatte. Aus dem kleinen Start-up wurde rasch ein europaweit anerkanntes genetisches Labor, das inzwischen international erfolgreich tätig ist.Weiterführende Informationen finden Sie hier: Entdecke die Gesundheit deines Tieres - Von Experten geprüft | FERAGEN (https://shop.feragen.at/)Pressekontakt:Pressekontakte:Katrin KörnerPR & Communications Manager, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbHTel.: +49 (0) 2251 811 794 | M: +49 (0) 151 57230782E-Mail: katrin.koerner@purina.nestle.comNatalie MüllerPR & Kommunikation Team NTel.: +49 (0) 171 7618991E-Mail: natalie.mueller@team-n.netOriginal-Content von: Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72571/6008007