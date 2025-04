Köln (ots) -Streaming-Erfolg der Extraklasse: OKTAGON 69 mit Max Holzers Sieg über Deniz Ilbay sowie u.a. dem Influencer-Fight zwischen YouTube-Legende Flying Uwe und dem bekannten Streamer Ediz "der Breite" Tasci verzeichnete am Samstag, den 5. April, starke 1,33 Millionen Views auf RTL+ und war damit mit großem Vorsprung das erfolgreichste Format des Tages aller von der AGF gemessenen Plattformen.Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Eine ausverkaufte Westfalenhalle, großartige Stimmung und erstklassige Kämpfe - OKTAGON 69 in Dortmund war ein voller Erfolg. Neben den Athleten war vor allem der Influencer-Fight als besonderes Highlight beeindruckend. Es freut mich sehr, dass wir diesem schnell wachsenden Sport in Deutschland bei RTL+ eine perfekte Bühne bieten können. Mit der starken Partnerschaft und dem engagierten Team von OKTAGON bin ich überzeugt: Da geht noch viel mehr - gemeinsam pushen wir OKTAGON MMA aufs nächste Level."Mit "OKTAGON 70: Severino vs. Cartwright" präsentieren RTL+ und OKTAGON MMA das nächste Kampfsportevent bereits am 26. April live aus Karlovy Vary.Mit Census+ ermöglicht die AGF ab sofort die Bereitstellung von Nutzungsdaten für Streaming-Einzelvideos in der Overnight-Berichterstattung. Veröffentlicht werden Views für Zuschauer gesamt (Bruttoreichweiten = Sendungsstarts), wobei Videos erst über 1.000 Views in die Ausweisung einfließen. Die Views bilden die Nutzung in Deutschland ab.Quelle: AGF, AGF CENSUS+ 1.5, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, Stand: 6.4.2025Pressekontakt:kommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6008026