NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem jüngsten Ausverkauf am Montag im frühen Handel massiv zwischen Minus und Plus geschwankt. Der Dow Jones Industrial sackte zunächst um bis zu 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Dezember 2023 ab, drehte plötzlich steil nach oben bis auf plus 2 Prozent und notierte zuletzt wieder 2,01 Prozent im Minus bei 37.544,33 Punkten.

Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 schaukelte zunächst ähnlich stark und büßte zuletzt 0,91 Prozent auf 17.239,69 Zähler ein. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 1,4 Prozent auf 5.001,92 Punkte ab.

Die US-Regierung hatte deutlich gemacht, dass sie an ihrer drastischen Wirtschaftspolitik mit hohen Extrazöllen auf Importe aus der ganzen Welt festhalten will. Daran ändert auch die von Trump signalisierte Gesprächsbereitschaft mit den betroffenen Ländern nichts.

Unterdessen hat die Europäische Union den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter angeboten. Trotz der Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump sei die EU bereit zu verhandeln, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Europa sei immer bereit für ein gutes Abkommen.

Allerdings will die EU am Dienstag kommender Woche erste Vergeltungsmaßnahmen für die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft setzen. Bei ihnen geht es um die bereits seit längerem geplante Wiedereinführung von EU-Sonderzöllen auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711