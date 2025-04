München (ots) -Super-Eishockey-Woche: DEL-Halbfinals, WM-Start der Frauen und 1. WM-Test der MännerRaus im Viertelfinale, rein ins Halbfinale und Finale: Constantin Braun mischte gerade noch bockstark mit Nürnberg im Viertelfinale mit, jetzt verstärkt der DEL-Routinier (fast 800 Spiele) das Experten-Team von MagentaSport in den Playoffs der PENNY DEL. Erster Einsatz: am Mittwoch "ausgerechnet" im Halbfinale 4 Ingolstadt gegen Köln (live ab 19.15 Uhr MagentaSport). Braun verlor die Viertelfinal-Serie gegen Ingolstadt mit 2:4.Beim Duell Mannheim gegen Berlin (live ab 19.15 Uhr) steht erneut Ty Ronning im Fokus: beendet der Rekordmann mit den Eisbären die Halbfinal-Serie gegen die Adler im Eil-Tempo mit 4:0? Und kann "Running" Ronning seinen Rekord - aktuell hat er in 22 Spielen selbst getroffen oder ein Tor vorbereitet - noch ausbauen?Außerdem in dieser heißen Eishockey-Woche live bei MagentaSport: Start der Frauen-WM am Mittwoch mit der Partie Deutschland gegen Schweden. Live und kostenlos ab 10.45 Uhr. Die deutschen Männer eröffneten die WM-Vorbereitung am Donnerstag. Bundestrainer Harold Kreis offeriert für das erste Testspiel gleich mal einen Hammer-Gegner: Weltmeister Tschechien, live und kostenlos ab 19.15 Uhr.Nachfolgend ein Ausblick auf das Eishockey-Programm bei MagentaSport - ab Dienstag jeden Tag Top-Eishockey. Der Auftakt erfolgt mit Spiel 4 im Halbfinale zwischen Mannheim und den Berliner Eisbären, am Mittwoch spielen die Kölner Haie beim ERC Ingolstadt (Stand Serie 2:1). Beides live bei MagentaSport ab 19.15 Uhr. Die deutschen Frauen starten am Mittwoch-Vormittag in die Eishockey-WM - gegen Schweden live und kostenlos bei MagentaSport ab 10.45 Uhr.Constantin Braun weiter in den Playoffs - als ExperteWer wäre besser geeignet für die Analyse des 4. Playoff-Halbfinals zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt als Constantin Braun? Der 37jährige spielt seit 2023 für die Nürnberg Ice Tigers und kennt Ingolstadt noch bestens aus der Viertelfinal-Serie, die Nürnberg mit 2:4 verlor. Braun bringt also frische Playoff-Erfahrung mit - am Mittwoch ist er als Experte live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport dabei, wenn Köln die Serie auf 3:1 stellen oder Ingolstadt zum 2:2 ausgleichen kann. Moderator ist Hans Finger und Kommentator Adrian von der Groeben.Der 37jährige Ex-Nationalspieler Braun ist seit 2023 für die Nürnberg Ice Tigers aktiv und kennt Ingolstadt noch bestens aus der Viertelfinal-Serie, die Nürnberg mit 2:4 verlor. Braun (fast 800 DEL-Spiele) bringt also frische Playoff-Erfahrung mit. Am 16. April wird er als Experte auch bei der "Eishockey Show" dabei sein. Weitere Einsätze sind nach der Halbfinal-Runde 4 zu definieren, wenn klar ist, wie lange die Halbfinals andauern. Ronja Jenike, Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Sven Felski, Kai Hospelt und Christoph Ullmann gehören ebenso zum Expertenstab bei MagentaSport.Mannheims Offensive stockt - und wer stoppt "Running" RonningMannheim scheitert aktuell in 2 Punkten an Berlin (Stand Serie 3:0 für die Eisbären): 1. Chancenverwertung in den 3 Partien: Mannheim = 2 Tore, Berlin = 10 Tore- viel zu wenig aus Adler-Sicht. Zweiter Punkt: sie kriegen die Tormaschine Ty Ronning nicht in den Griff. "Running" Ronning verbuchte am Sontag beim 5:1 ein Tor und einen Assist - und stellte mit 22 Spielen in Folge mit Punktbeteiligung einen neuen Rekord auf.Gleich 2 Berliner führen übrigens die aktuelle Scorer-Liste an: Ronning mit 73 Punkten vor seinem Sturmkollegen Leo Pföderl mit 71 Punkten.Der bisherige Rekordhalter Peter Draisaitl gratulierte Ronning sehr freundlich: "Bitte hör jetzt nicht auf damit." Ronning verriet dann noch einen ganz besonderen Glücksbringer: "Ich habe die Unterwäsche einfach nicht mehr gewechselt. Meine Frau ist nicht begeistert."Der Link zum gesamten Interview mit Video-Botschaft: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cnAzTDhjMmhCZTN4Qnlib1l1MnM3SWRGZiszMjhBODVEbnRWNURNR1ErRT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGgDzPKSBs4LjU7FHc8Z/IZXts-kpKwoW)Start der WM-Wochen: Frauen zum Auftakt gegen SchwedenAußerdem in dieser Woche: die erste WM in den nächsten 6 Wochen. Deutschlands Frauen eröffnen die WM in Tschechien gegen Schweden am Mittwoch. Live und kostenlos ab 10.45 Uhr bei MagentaSport. Zweiter Auftritt der DEB-Frauen: am Samstag gegen Norwegen ab 14.45 Uhr. Expertin ist Ex-Nationalspielerin Anna Reich, Christoph Fetzer kommentiert, Reporterin Michelle Teucke sorgt für Hintergrund-Infos und News aus Tschechien.Die deutsche Nationalmannschaft der Männer startet die WM-Vorbereitung (WM ab 09. Mai) mit 2 Partien gegen Weltmeister Tschechien. Am Donnerstag ab 19.15 Uhr und am Samstag ab 17.15 Uhr.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL Playoffs - komplett liveHalbfinals - Runde 4Dienstag, 08.04.2025Ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin (Stand Serie 0:3)Mittwoch, 09.04.2025Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - ERC Ingolstadt (Stand Serie: 2:1)Frauen WM: 9. - 20. April 2025 (alle deutschen Spiele plus Finale)Mittwoch, 09.04.2025Ab 10.45 Uhr: Schweden - DeutschlandSamstag, 12.04.2025Ab 14.45 Uhr: Norwegen - DeutschlandMontag, 14.04.2025Ab 10.45 Uhr: Deutschland - UngarnDienstag, 15.04.2025Ab 14.45 Uhr: Deutschland - JapanSonntag, 20.04.2025 Ab 18 Uhr: FinaleLänderspiele und TurniereWM-Countdown Männer: ab 10. April Deutschland - TschechienU18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)